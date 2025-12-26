獨家／國民女友鬆口6年情內心恐懼 曾為手搖飲翻臉男友李浩瑋

163braces（左）與同為歌手的李浩瑋穩定交往多年。劉耀勻攝、翻攝howard_leeee IG

擁有清新外型、被粉絲封為「國民女友」的創作歌手163braces（吳朵芸），出道以來感情狀態一向低調，與同為歌手的男友李浩瑋穩定交往6年，兩人甚至簽在同一家唱片公司，卻鮮少高調放閃。談起這段長跑多年的感情，她坦言不是刻意神祕，而是「太在乎了，所以會想保護。」

「我其實沒有那麼喜歡放閃，因為當我很在乎一段感情的時候，就會變得很小心。」163braces認為，戀情一旦被過度關注、談論太多，反而可能加速消耗新鮮感，「我會害怕講太多，會不會讓感情提早『死亡』，所以選擇保留一點空間。」

一分糖相處哲學 磨合中找到平衡

交往多年，是否也會爭吵？她不避諱直言：「一定會吵架，而且都是一些超無聊的事。」她舉例，男友沒有幫她留一杯手搖飲，就能讓她「氣炸、超走心」，內心忍不住吶喊：「為什麼他的腦袋裡沒有想到我愛喝手搖？」她笑稱這在邏輯上聽起來很幼稚，但情緒就是會被觸發。

廣告 廣告

相較之下，男友的情緒屬於「累積型」，不太會立刻說出口，而是忍到某個臨界點才爆發，兩人也在這樣的磨合中慢慢找到彼此的節奏。談到相處模式，163braces用自己喝手搖飲的偏好「一分糖剛剛好」來形容，也不喜歡另一半過度黏人，「太多關注其實會讓我壓力很大。」

163braces對於感情、事業經營都很有自己的想法。劉耀勻攝

163braces對於感情、事業經營都很有自己的想法。劉耀勻攝

163braces將於1月30日在 Zepp New Taipei 舉辦「海螺記」造船計劃台北站演唱會。她透露，回到台北的舞台將有全新造型亮相，編曲上也特別為專場重新設計，並悄悄加入即將發行EP的新版本編曲，「算是一點小爆雷，台北站的觀眾會搶先聽到。」

用最舒服的方式 讓感情與音樂一起走遠

是否會邀請男友擔任嘉賓？她直言：「現在想先專注在自己。」因為還沒有實際上的合唱創作，邀男友上台反而會模糊焦點；不過她也強調，演唱會當天對方一定會到場支持，「只是站在台下，不是在台上。」

在音樂與感情之間，163braces選擇同樣的節奏，不急、不炫耀，用最舒服的方式，慢慢走更能走得長久。她坦言交往這麼多年，感情的味道一定會變、猶如紅茶變普洱茶，更有深度也更濃，「後勁比較強」。163braces笑說：「以前吵架是難過、只有情緒變化，現在吵架心中想的反而是如何解決。」言語中，聽得出她對這段感情用心至極。

163braces對於感情、事業經營都很有自己的想法。劉耀勻攝



回到原文

更多鏡報報導

獨家／爸媽金援30萬追夢！國民女友「誤入歌壇」揭演藝圈現實面

直擊／申請6次被打槍！李聖傑首攻蛋情緒失控 預告脫衣全場暴動

〈擦肩而過〉變催淚彈！李聖傑告白已故音樂人屠穎：相信他聽得見