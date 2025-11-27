獨家》國民黨前基市議員韓良圻涉貪判7年4月定讞 今報到發監執行

國民黨籍前基隆市議員韓良圻，今天上午9點在兒子陪同下向基隆地檢署執行科報到，檢方11點50分發監執行。(記者林嘉東攝)

〔記者林嘉東／基隆報導〕曾5連霸、在任長達20年的國民黨籍前基隆市議員韓良圻，被控以人頭詐領議員助理費及慰問金近900萬元，二審判7年4月徒刑、褫奪公權3年，最高法院13日駁回韓上訴定讞後，基隆地檢署隔天立即啟動防逃機制，確保韓能如期到案執行。韓良圻今(27日)上午9點在兒子陪同下向基隆地檢署執行科報到，檢方11點50分發監執行。

韓良圻被控在5任議員期間，以簡姓人頭與乾兒子名義申報公費助理，詐領月薪及春節慰勞金共達889萬7109元，韓另被控教唆兒子韓東叡在無交易情況下，於公司帳冊虛列8萬元工程費，涉犯商業會計法填製不實會計憑證罪。

基隆地方法院依貪污治罪條例利用職務詐領財物罪，判處韓良圻8年徒刑、褫奪公權4年，並追繳未扣案犯罪所得893萬6738元；另教唆長子韓東叡填製不實會計憑證部分，則依涉犯商業會計法「虛偽填製會計憑證並入帳罪」判刑4月，得易科罰金12萬元。韓的助理楊士弘，依使公務員登載不實文書罪判刑6月，得易科罰金18萬元。

韓良圻與楊士弘均不服判決，提出上訴。二審高等法院認定，雖韓主張助理實際工作且無不法所得，但多名證人證述未曾在其辦公室任職，且助理薪資發放缺乏一致性，因此判定韓確有利用職務詐領之行為；考量二審發現實際詐領金額為658萬餘元、略低於一審計算，因此改判7年4月徒刑、褫奪公權3年，其助理楊士弘則改判5月徒刑。本案經再上訴，最高法院審酌後，認定原判決認事用法並無違誤，本月13日予以駁回，全案確定。

