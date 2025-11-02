獨家》國民黨新媒體部主任找到了 基隆前議長宋瑋莉兒子林益諄出任

國民黨全代會順利結束，其中亮眼的橋段就是由朱立倫時代的新媒體部主任韋淳祐說明的國民黨社群化、網路化成果，但因韋淳祐另有規劃，並未能留任新媒體部主任，讓外界十分關注此職缺找到誰來接任。據《風傳媒》掌握，國民黨已經找到人選，是黨內人稱抖音一哥的林益諄，他另外一個身分，則是國民黨基隆市前議長宋瑋莉的兒子。



據悉，林益諄過去曾任國民黨中央委員，本次將會兼任副主委兼任新媒體部主任。

