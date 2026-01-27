獨家》國民黨阻擋國防有功？傳中共點頭下週一北京舉行論壇

〔記者蘇永耀／台北報導〕國民黨為「鄭習會」鋪陳的國共論壇，目前朝改降為雙方智庫參訪交流形式，據指出，在國民黨方面「全力溝通」下，中共透過台辦系統近日終於告知，可以進行階段式的安排。並指若國民黨在立法院這個會期能夠成功擋下攸關向美國軍購的國防特別條例草案付委審查，未來並持續阻止軍購案推案，且承諾將阻止台灣與美國在關稅敲定後進一步展開的供應鏈合作，北京願意安排在下週一(2月2日)到週三(2月4日)同國民黨的代表團在北京舉行論壇。

至於形式，參與聯繫工作的北京台商透露，中共方面可以接受國民黨提案的準智庫交流，並就觀光、科技、綠色能源、少子化等議題進行討論。論壇國民黨方面將由副主席蕭旭岑領隊，偕同智庫執行長張顯耀出席，北京方面由中共中央台辦主任宋濤主持。

據悉，國民黨原寄望已被冷凍長達9年「國共論壇」，能恢復舉辦，為黨主席鄭麗文與中共總書記習近平的「鄭習會」來鋪路。然而，先前消息傳出，原計畫舉辦的「國共論壇」確定沒有著落。先前有台商傳出消息，國共論壇的恢復舉辦已遭遇中共中央明確的「技術性推遲」，認為國民黨應拿出「實質作為」，以利後續舉行。至於退而求其次的國共「智庫交流」模式，也一直遲遲換不到確切的進行日期，經幾度來回溝通後，上週僅初步得知改到2月初，但因中共尚未最後確認，國民黨也無法對外發布明確訊息。

據了解，隨著立法院本會期將於週五結束，國民黨聯手民眾黨，持續封殺行政院提出的國防特別條例草案。這項動作已經被外界認為，由於延宕與阻礙台灣不對稱戰力的提升，將有助於中共維持台海軍事的優勢。對於國民黨持續阻擋作為，中共方面近日終於「釋出善意」，並透過台辦系統告知，若國民黨在立院本會期能夠成功的阻擋國防特別條例的審查，承諾未來持續阻止軍購案推案，且將阻止台灣與美國在關稅敲定後進一步的供應鏈合作，北京願意安排在下週一(2月2日)到週三(2月4日)同國民黨的代表團在北京舉行論壇。

由於今天立法院程序委員會將對本週五院會議程進行討論，據指出，若在野再次否決國防特別條例草案排入議程，國共雙方預計明天可宣布上述活動的安排。

