獨家／國產草莓量少又貴！進口「農藥卡關」 飯店業搶訂

近期似乎遭遇草莓荒！台灣的量少又貴。（圖／東森新聞）





近期似乎遭遇草莓荒，台灣的量少又貴，日本草莓則屢次被驗出農藥殘留超標，但不少飯店草莓季活動已經開跑。有業者透露，他們用的是大湖草莓，今年確實因為產量減少有提前搶訂，成本也比往年高；賣舒芙蕾的業者則坦言，現在一籃大湖草莓約1000元，跟往年比進貨價差了3到4倍。

擠出一坨坨鮮奶油，再鋪上草莓，生乳捲不只草莓，內餡還有草莓醬，這款蛋糕更浮誇，草莓給好給滿，這些新鮮草莓，可都是好不容易搶到的。

飯店草莓季陸續開跑，有飯店業者推出一系列的草莓甜點，不過因為今年台灣草莓量比較少又貴，他們也透露，想訂也比較難，要提前訂購。

會需要搶購，關鍵就在今年台灣草莓本就少，日本草莓又有農藥，短時間內接連出包，才有3批違規。沒想到才過了一周，今日（30）再被檢出3批，通通都是農藥殘留超標，已在邊境攔截。對此，食藥署也祭出嚴格管制，從112年一直到115月5月31日，在邊境會採取監視查驗100%抽驗。

飯店點心坊主廚巫政翰：「今年進貨大概晚了將近2周、3周，開採之前3個月左右，就會先跟廠商去預購未來要用的需求。」

雖然草莓進貨變貴，但業者自行吸收成本，價格維持不變。另一間手搖飲開賣的冰心舒芙蕾，同樣也主打大湖草莓產地直送，店家透露量確實變少，但和草莓農長期合作，供貨穩定，但成本變高。

手搖飲店員林承勳：「目前一籃大湖草莓大約落在1000元台幣，跟往年（盛產季）差了大概3到4倍左右。」

而事實上，日本種草莓跟台灣一樣會噴灑農藥，很多民眾好奇，為什麼日本草莓卻屢屢卡關，據了解，台灣的農藥標準似乎也比日本嚴格。

毒物科醫師顏宗海：「也許有一些蟲害在日本比較嚴重，有一些蟲害在台灣比較嚴重，所以農藥殘留標準不一樣。」

其實食藥署也曾調整門檻，在2024年修正過農藥規定，其中有4項草莓常用農藥標準放寬。只是如今盛產季到了，日本草莓又接連出包，消費者想要的不只是甜，更希望吃的安心。

