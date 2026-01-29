【獨家】國票金備戰2》人旺派聯盟瀕臨瓦解 美麗華、領航賣股退戰局

今年5月底將改選董事的國票金，隨著泛公股聯盟取得國票證後，使得戰局又有最新變化，據悉，倒戈泛公股派的美麗華黃家和領航李家已表態，「改選後並未規劃拿董事席次，打算當個快樂大股東，同時也已陸續在去年底在市場拋售持股。」知情人士透露。

國內唯一以票券為主體的國票金，28日董事會撤換旗下子公司國票證董事長、總經理，董事長由國票金大股東美麗華黃家人馬何志強接替，總經理邱榮澄則隸屬陳冠如人馬，國票證董、總同時在改選倒數不到5個月時一同被拔，引起市場撼動。

本報調查，國票金28日董事會上，改派何志強為國票證法人董事，13席董事投票時，由公股掌握的3票、耐斯集團3票、領航集團2票、美麗華1票，共9票投下同意票，人旺派4席董事投下2票反對、獨董2票棄權，「這次國票證改派董事長投票，明顯可見美麗華黃家、領航李家倒戈。」市場人士分析。

去年底賣股 投報率驚人

事實上，美麗華黃家、領航李家不僅在國票證改派董、總議題上倒戈，「美麗華黃家、領航李家去年底也已陸續趁國票金在高點時，出脫持股。」知情人士向本報透露，「過去美麗華黃家、領航李家就曾透過外資券商如摩根大通、瑞銀、高盛等進出買賣國票金，這次外資券商又明顯出現持股變化。」

據券商統計，元大、摩根大通、元富等券商明顯賣超國票金，「其中外資摩根大通、高盛、瑞銀過去60天都站在賣方，總計大賣進2.6萬張國票金，顯示美麗華黃家、領航李家陸續出場意味濃厚。」一名券商高層說。

攤開國票金年報也明顯可見，近3年美麗華持股逐年減少，從近4%一路減少到不到3.5%，明顯逐年減少持股，相比之下領航集團李家持股則未有明顯變化，「這次公股政策明確要取得過半董事，美麗華黃家、領航李家賣股也避免繼續捲入國票金經營權紛爭。」知情人士說。

據悉，這次美麗華黃家、領航李家都賣股國票金在近期相對高點每股17元左右，「獲利相當豐厚，以美麗華黃家為例，持股時多在票面價10元以下，這次出場每股至少都賺7元，投報率相當不錯。」另名券商說。

賣股退場 兩盤算曝光

這次美麗華黃家、領航李家陸續賣股獲利了結，另一方面也因國票金經營權之爭，公股明顯有意拿下過半席次，「兩人也不想和公股作對，並且已和公股表態，今年改選後，並沒有拿董事席次規劃，兩人也同時藉由降低持股表態，不至於影響和國票金另一大股東人旺（旺旺集團）蔡家的交情。」公股操盤人士說。

以這次國票證董座改派為例，新接任的何志強，屬美麗華黃家人馬，過去曾任太平洋證券董事長，是由美麗華黃家、德安集團負責人黃春發推薦進入國票證，在國票證擔任多年副董，「這次發哥（黃春發）會推何董，也是公股、耐斯陳家、人旺蔡家能接受的最大公約數人選。」公股操盤人士透露。

面對昔日盟友倒戈，「其實，泛公股聯盟也並非鐵板一塊，應該視為公股結盟任一派民股，就能過董事會2/3席次，未來公股在國票金將會出現議題合作由公股主導局面，以這屆董事會討論國票證減資為例，公股並未支持耐斯陳家。」親近人旺蔡家人士指出。

隨著國票金改選腳步持續逼近，今年國票金改選最後泛公股陣營和人旺蔡家的版圖變化，將成為外界關注焦點。