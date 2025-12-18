獨家》國票金增資樂天銀錢哪來? 董事會提3方案、竟要2家子公司減資

國票金增資純網銀樂天銀行的時程迫在眉睫，將於下周3(24日)召開董事會(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕國票金(2889)增資純網銀樂天銀行的時程迫在眉睫，將於下周3(24日)召開董事會，根據董事們收到的開會通知，下周的議程主要討論「是否參與樂天銀行增資案及資金來源｣。據了解，目前規劃提供樂天銀行的增資資金，竟不是靠原股東出資，而是從國票證券及國際票券減資及舉債3管道而來，恐進一步弱化國票金及其子公司的信用評等及資本適足率，因公股、耐斯及旺旺3大股東對於增資態度迥異，屆時一場3方大戰恐難避免。

資本額100億元的樂天銀行，預估至今年底的累計虧損將達30億元，幾乎直逼累計虧損3分之1、須限期增資的紅線，由於涉及日本大股東日本樂天銀行及樂天信用卡，牽涉日本金融廳、台灣投審會，增資流程繁複且費時，國票金控經營團隊積極提早規劃，卻因國票金明年將進行董事改選，遭質疑提前規劃增資另有目的。

旺旺集團同意 耐斯集團反對

據了解，３大股東中，旺旺集團同意出資增資，耐斯集團則是反對，公股先前並未釋明態度，但近期竟一反主管機關多要求金融機構「增資」，以提升資本強度與韌性的態度，轉變為股東不出資，由子公司｢減資｣對樂天銀增資。

為此，下周3的董事會，將討論是否參與樂天銀行增資案，由於先前在申設純網銀的過程中，金管會均要求大股東需簽署增資承諾書，因此國票金董事會必須同意參與增資，只是「錢從哪裡來？」

由於樂天銀行規劃需增資30億元，以國票金持股49%，約需準備15億元的資金。經營團隊目前的規劃，資金來源包括國際票券上繳10億元特別盈餘公積，視同變相減資；另外再由國票證券減資8億元，讓國票金取得5億元資金，合計近15億元注資樂天銀。

國票證券若減資 業務恐受限

不過，國票證券前年甫進行增資，目前資本適足率仍名列業界最後3分之1，減資後將直衝「市場最後一名」，不少業務更將受到限制，一旦市場面臨劇烈波動，恐面臨資本不足的窘境，國票金董事會的３方股東，是否會同意讓證券子公司面臨如此風險？屆時會中的角力難以避免。

因擔憂證券減資的議案出現變數，董事會議案中也增列了金控「舉債｣的選項，但此舉牽涉金控舉債上限，若雙重槓桿比率超過125%，恐遭信評公司降評，對於國票金的營運極為不利。對比其他2家純網銀，大股東們對於增資均全力支援，樂天銀作為首家開業的純網銀，2021年年初即開業，能夠撐到開業後4年才需增資，卻需面對國票金3方股東的勢力拉扯，難免讓外界質疑國票金經營純網銀的意願。

