獨家／國稅局追稅！大山便當、阿國臭豆腐始開發票都漲價

2026年一開始，南部很多沒開發票的名店都開發票了，原來是國稅局人員扮秘密客，直搗名店點人頭、算營業額，從半年前開始要求名店設發票機，名店只好配合，但也同步漲價，而且漲幅都超過發票營業稅稅率5%。像是號稱南部最好吃的臭豆腐「屏東阿國臭豆腐」，開發票同步漲5元，漲幅7%，高雄浮誇系「大山便當」全部品項漲10元，漲幅高達1成。

顧客vs.阿國臭豆腐人員：「兩個大的，（150），有漲價是不是，（有開發票），蛤，（有開發票。）」

號稱南部最好吃臭豆腐「萬丹阿國臭豆腐」，開發票同時漲價5元。阿國臭豆腐人員vs.顧客：「一月起要稅，（有一直叫你們要開就對了），他講了就是要這樣做。」

開了20多年，下午一點開始營業，豆腐就一直往鍋中丟，旁邊的這一籃籃豆腐一天可以賣出十幾籃，生意好到沒時間把豆腐擺好，幾個月前國稅局盯上，2026年要求設立發票機，業者很自然把開發票多出的稅額轉嫁給消費者。

阿國臭豆腐老闆娘vs.記者：「萬丹也是好幾間好幾間，一月（開發票）對，（還有哪幾間），街頭牛肉爐也是有一波，對。」

萬丹名店國稅局追稅金，高雄超人氣「大山便當」，以比臉大的雞排，還有鋪到整個蓋住白飯的酥炸肉條聞名，被稱為高雄CP值最高的便當店，半年前國稅局人員開始鎖定網路名店，當起秘密客查訪，「大山便當」頭號目標，1月起配合開發票了，價格同步調高10元，有顧客覺得漲幅太大。

大山便當顧客：「他們本來就是應該繳稅，稅金又加在我們身上，5%的稅你漲10塊錢不合理呀，你要漲漲5塊錢合理嘛。」

大山便當老闆：「發票如果再5%營業稅還有年度綜合所得稅，一個便當政府就拿有7、8塊錢了，你還要想喔，我們還要請會計師幫我們作帳。」

大山便當因應開發票漲5元，招牌酥炸肉飯95元變105塊，漲幅超過10%。阿國臭豆腐加上這次開發票漲價，已經連漲4年，大份的70元現在已經要75塊，漲幅7%，兩家名店漲幅都超過開發票的5%。

南部名店2026同步開發票並漲價，關鍵除了最低工資漲，還有國稅局的每個月輔導，讓名店投降配合，也苦了消費者荷包。

