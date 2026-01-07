獨家》國軍飛行員防寒衣1月已開始交貨 今年內全數到貨
〔記者方瑋立／台北報導〕空軍花蓮基地F-16V飛行員辛柏毅6日執行「夜間航行」訓練，疑似因模組化任務電腦(MMC)失靈等綜合因素引起「空間迷向」導致戰機墜海，失聯下落不明，各單位全力搜救中。氣溫驟降，外界質疑飛行員身上未著防寒衣恐縮短黃金救援期，據了解，空軍今天在臨時記者會上說防寒衣「明年」才會全數到貨，實際上是一時口誤，飛行員防寒衣預劃今年1月已開始交貨。為爭取在救援黃金時間內，意外落海的飛行員能夠抵抗海中低溫爭取生機。空軍今天證實，採軍規模式向美方採購，慢速機已經全數交貨。然而在戰鬥機部分，空軍一時口誤說成「明年1月開始交貨」，不過據了解，其實今年1月即已開始交貨，預料今年內可以完成交運。民進黨資深國防立委王定宇自事故發生後密切追蹤國軍搜救及調查動向，他今天也向記者說，防寒衣可以延後失溫現象，等待救援，是必要的救命裝置，以往國防預算並沒有放在優先，但自從過去彭佳嶼幻象2000失事後，國軍已將其列為優先。王定宇證實，不管是慢速機或快速戰鬥噴射機，國軍都已經同時下訂，但因為不同機型防寒衣工序不同，目前慢速機六聯隊已經全數配發，縱使在五聯隊，印象中女性隊員也已經部分領到。
