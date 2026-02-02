獨家／國道清晨4點44分連三撞！拖吊車救援成事故車

銀色轎車無辜遭連撞2次，直接成為廢鐵。（圖／東森新聞）





今（2日）凌晨4點44分，國一汐五高架三重路段2輛車發生事故後，拖吊人員抵達不到10分鐘，後方一台轎車疑似開啟自動輔助駕駛系統，沒減速撞了上來。大家還驚魂未定，另一台事故車又被小貨車追撞，遭撞車主無奈的說，本來後座還有一點空間，二度被撞後，4人座變成2人座，只能報廢。

凌晨4點44分國道車禍，拖吊人員到場救援，事故車主站在路肩，一台轎車突然高速衝了上來，擦撞拖吊車後撞爛事故車。車主嚇得連退好幾步，車殼碎片瞬間噴濺，車禍了又被撞，所有人都傻眼。

當事拖吊人員：「那時候我在指揮，這台內線車輛已經在減速了，它就直接衝上來，沒有煞車直直撞上來，就這樣擦撞一路撞到左前輪的位置。」

警方調查，肇事駕駛疑似開啟自動輔助駕駛系統，才沒煞車往前衝。當事拖吊人員：「那時候我有問撞上來的車主，當下你有看到前方的情況嗎，他是跟我說沒有看到。」

地點就在國道一號汐五高架北向27.9公里三重路段，凌晨4點44分，休旅車與銀色轎車碰撞後，分別占用內側車道和外側車道。拖吊人員獲報到場，不到10分鐘，疑似開啟自動輔助駕駛的黑車撞了上來，緊接著內側的銀色事故車又被小貨撞上，共3名駕駛受到輕傷。

遭撞2次銀色轎車車主：「我有看到貨車一直開過來，我想說它會閃，它也沒閃，就撞上去了。本來後座還有一點空間啦，到最後小貨車撞上來之後，我的座位剩下2個座位。」

天還沒亮出門上班，無辜被連撞2次，整台撞成廢鐵，頓失代步工具。遭撞2次銀色轎車車主：「本來就很慘了，因為第一次撞擊力已經很大，我那台車已經報廢了啦，沒辦法修啊。」

無奈的還有拖吊業者，一切照SOP走，擺交通錐回報，車禍卻接連發生，竟然也成為被撞的其中一輛。目前拖吊車拖回保養廠，初估維修費10萬起跳，修好至少要等到過年後。

