獨家／國道驚魂！保冰桶從天而降 轎車前保桿破大洞

記者張哲儒、陳俞安／屏東報導

國道上竟然有保冰桶迎面飛來！國三長治路段突然出現一個長方形物體，彈跳飛出，後車根本來不及閃避，迎面撞上，導致車子前保險桿破裂、凹陷，維修費至少7萬元。警方也已追查掉落物來源，將依規定開罰！

轎車保險桿被撞出一個大洞。

駕駛行駛國道，突然前方一個像綠色行李箱的長方形物體直接飛過來，在地上彈啊彈，駕駛根本閃不掉迎面撞上 。

受害車主：「我以為是行李箱，後來看行車紀錄器，感覺像是保冰桶。」

掉落的物品是保冰桶。

轎車前保險桿整個被撞凹，出現一個大洞，駕駛無奈報警，更發現長方形物體不是行李箱，而是保冰桶。但怎麼國道會有保冰桶？仔細看當時駕駛開車在國道3號北向長治路段時，保冰桶從天而降，前方貨車也突然停靠一旁，懷疑是他掉的。

廣告 廣告

受害車主：「剛好開在快車道，而且我前面有車，然後他就閃開，然後他閃開之後我才看到（保冰桶），（妳來不及閃）對。」

保冰桶大小約長50公分，寬30公分。

以一般保冰桶大約長50公分，寬30公分大小，駕駛迎面撞上，轎車左保險桿直接被撞出一個大洞，維修費至少7萬。

保險桿維修費大約七萬元。

第五公路警察大隊竹田分隊長呂奕瑄：「追查掉落物所屬車輛，並通知車主到案說明，俟查證後依規定舉發。」

駕駛掉落物品最高罰1萬8千元罰鍰，致人重傷、死亡則吊銷駕照，開在國道保冰桶從天而降，還好沒砸中擋風玻璃，否則失控撞車，後果不堪設想，不過現在愛車毀損，還要花大錢修理，讓車主相當無奈。

更多三立新聞網報導

台灣不只拒買蘋果！葡萄柚進口額也變了 南非痛失連14年冠軍

「癌症」將有疫苗了！預計明年人體試驗 最快這年問世

穿羽絨外套保暖！男突呼吸衰竭「確診肺炎」醫揭恐怖原因

2026賺大錢！觀音開示「4生肖」財運旺 貴人運加持超好運

