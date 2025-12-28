獨家／國道驚魂！ 飛出「大木板」砸車 維修費破7萬找嘸人

駕駛車開在國道上，前方卻突然飛來大木板。（圖／東森新聞）





有駕駛車開在國道上，前方卻突然飛來大木板。駕駛閃避不及，整片木板直接砸上車頭，車內乘客當場嚇壞。還好車輛沒有失控，但愛車嚴重毀損，後照鏡整個斷裂、前擋風玻璃也破掉，估計維修費超過7萬元。但目前還找不到肇事車輛，現在希望有用路人拍攝到影像，釐清這塊木板到底從哪來。



駕駛好端端開在國道上，突然前方飛來一塊大木板，駕駛閃避不及，木板就直接砸在車子上，當下駕駛和車上乘客全嚇壞。車主：「怎麼辦？」







前方貨車壓到木板後，一片寬91cm、長183cm、厚度1.2cm的木板，就直接往內線車道飛，駕駛根本也閃不了。



事情就發生在24號下午3點半、國道3號北上龍潭段72公里處。所幸車輛當下沒有失控打滑、釀成更嚴重意外，只不過愛車變這副模樣。



事故發生之後，這台車就放在保養廠等待維修。可以看到左方後視鏡整個被撞斷，前方保險桿也被撞到變形，另外連裡頭的水箱都出現裂痕。



車主廖先生：「從下面飛上來，然後整個撞破，然後我整個卡榫都破了。撞的時候水箱有點破洞，會漏水。」



車主看到愛車的現況心痛不已，車頭前方多處車殼凹陷變形，前方擋風玻璃也出現明顯裂痕。至於後續維修費用，左側後照鏡單一零件就要6000元、前方保險桿同樣得花上6000元，而擋風玻璃必須整片更換，光是玻璃本身不含隔熱貼，就要6000元。粗估下來，整體維修金額恐怕超過7萬元。



車主廖先生：「警察一跟我說這個要有心理準備，可能要自己付的可能，那我就覺得很不服氣啦！畢竟我也是算安全駕駛，那我這樣開，我突然要付這筆7萬多元，一般人一定是沒有辦法接受。調中線的車子，一台一台調行車紀錄器，去查說這個木板是什麼時候掉的。」



希望其他車主有拍到，釐清木板究竟從哪輛車掉落。但如果後續找不到肇事源頭，7萬多元的維修費，車主恐怕只能自己吞下。



