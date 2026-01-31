獨家／國際貨輪船員成毒梟目標 高價買通走私槍毒

陽明海運船長，涉嫌走私毒品遭到收押。（示意圖／東森新聞）





陽明海運船長涉嫌走私毒品遭到收押，其實國際知名貨輪船長的月薪，通常都在30萬以上，但是毒梟會以高價利誘，由於國際貨輪為具高知名度，對聘用的船員審核較嚴格，通過海關查驗較容易，再加上海巡嚴查漁船，也讓毒梟轉而買通貨輪的船員走私槍毒。

陽明海運的環明輪船長，涉嫌走私毒品，真的是令人相當意外，貨輪船長因為工作是24小時在船上，平均月薪30萬元以上，大型貨輪船長月薪可達38-40萬，甚至更高，收入已經這麼高，還會被走私槍毒的利益誘惑，實在是得不償失。

而國際貨輪走私槍毒的案件越來越多，長榮海運另一艘長合輪，去年三月也爆出，離職員工勾結船員，由泰國走私大麻被高雄警方逮人，2017年5月另一家台籍船公司，所屬的貨輪從中南美洲載貨到中國後，開去船塢廠維修，意外發現船底被加裝二個鐵箱，裡頭疑似有海洛因跟大麻，還有2001年七月，基隆海關在貨輪的行李貨櫃裡，發現夾帶的三把槍枝，毒梟以往是利用漁船走私槍毒，但是現在國際海運公司成了毒梟走私槍毒的新目標。

資深刑警：「利用漁船走私夾帶闖關容易，但是因為這幾年海巡署查緝相當嚴格，讓毒梟轉而找上知名的貨輪公司，買通船長及船員，從東南亞夾帶走私毒品，他們看上的就是知名貨輪公司招牌響亮具可信度，查驗過程就沒那麼嚴格，所以容易被這些毒梟看中，勾結販毒牟利。」

而國際的貨輪因為體積龐大，船上的死角或是密秘空間多，要藏毒品或槍枝，搜查上比漁船難太多，也是毒梟會利用它的主因，隨著運槍毒的方式改變也讓海關和海巡人員的把關更加重要。

