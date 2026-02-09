獨家／國1彰化聯結車掉胎皮 害「13車」遭殃連環撞

駕駛開在中線道，卻突然撞上路中央不明物體。（圖／東森新聞）





6號晚上在國道一號彰化埔鹽路段，李姓駕駛突然撞上路面掉落物，車輛劇烈晃動、方向盤一度失控，車輛底盤嚴重受損，接著發現一整排車輛停在路肩等待拖吊，才發現都遇到相同慘況，警方調查，是聯結車胎皮掉落，造成後方13部車都遭殃。

駕駛開在中線道，卻突然撞上路中央不明物體，車輛瞬間劇烈晃動，方向盤一度失去控制，嚇壞車內駕駛以及乘客。

乘客vs.駕駛：「（你是不是用到東西了），我沒有，（高速上有個東西，不知道是什麼東西。）」

兩人都還在驚恐當中，這時注意到路肩停了一排的車輛，駕駛下意識也往右靠。

乘客vs.駕駛：「（你現在車還可以行駛嗎），那個全部整排人都撞到。」

就連停下時，前方也有一輛休旅車打雙黃燈停路邊，這才發現，疑似不少台車輛都碾到路上不明物體。

受害駕駛李先生：「撞一下我的車子，差一點感覺就要翻了感覺，然後方向盤是空的，因為整台車是飛起來的。」

多輛車輛接連受損，事故發生在6號，國道一號北上207公里彰化埔鹽路段，李姓駕駛與女友到台南慶生，要回台中時，在高速公路上撞上掉落的不明物體，誇張的是，不只他一人受害，一共多達13輛車輛都遭殃，所有車一一被拖吊下國道。

受害駕駛李先生：「滿多台是下護板都掉下來。」

警方調查，44歲的邱姓男子駕駛聯結車，半路中胎皮掉落，逢週五晚上，國道車多、車速又快，聯結車胎皮掉落的第一時間，未能及時撿走，導致後方一堆車接連撞上。

李姓駕駛的車輛底盤低，車損最嚴重，車輛才剛從中古車行牽回來一個月就遇到事故，包含底盤、保險桿、水箱冷排、左大燈都有破裂損壞的狀況，維修費用數十萬元，受害駕駛李先生：「是會怕啦會有陰影在，會想說會不會下一次開國道，然後晚上看不到，又突然撞到什麼不明物體。」

至於肇事的聯結車，恐怕得負擔13台車輛的賠償，另外車輛零件未妥善固定，警方依法開單最高罰6千元。

