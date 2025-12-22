獨家／國4逼車互不讓擦撞急煞 後方未保持距離連環撞

三車連環追撞。（圖／東森新聞）





國道四號豐原隧道入口，昨（21）日下午收假車潮期間，民眾目擊兩輛車在隧道口因互不相讓發生擦撞，其中一輛車隨後急煞，結果後方車輛未保持安全距離，造成3車連環追撞。目擊的民眾剛好被夾在兩起事故中間，眼睜睜看著前面撞完換後面撞，自己也差點被波及。

準備進入隧道口，直擊前方黑色轎車打了方向燈，不過休旅車沒有要讓的意思，接著發生擦撞。目擊駕駛vs.乘客：「加速，撞到，撞到，撞到了。」

休旅車隨即停了下來，後方的目擊駕駛夾在中間，緊急煞車，只是後方的車輛卻是...目擊駕駛vs.乘客：「喔喔喔喔，報警報警，出車禍了，那一台。」

廣告 廣告

其中一台白色休旅車疑似未保持車距，往前方的轎車尾端，大力撞了上去。遭撞的車輛大力彈了一下，白色休旅車左前方車燈掉落車殼、零件都被撞飛，一共3台車連環撞，還揚起一陣煙霧。

剛好目擊整個過程的車輛，萬幸前後車距都取的恰恰好，剛好被夾在中間，沒有遭到波及。目擊駕駛vs.乘客：「這樣我們有事嗎，沒有吧，沒有我們的事。」

黑色轎車vs.目擊乘客：「喔喔喔，連環撞耶，那一個超嚴重的，後面連環撞那個撞下去直接。」

連環一共撞了3車，隧道口還大塞住，事故發生在昨天下午5點多，國道四號東向18.1公里，台中豐原路段，原本是前方2台車輛互不讓，發生擦撞事故，休旅車停下後，造成後方54歲謝姓駕駛猛撞前方車。但警方說，兩車互不讓的擦撞事故，並沒有接到報案，不過從行車紀錄器畫面，可以聽到不被讓的黑車駕駛，氣到怒罵人。

泰安分隊長陳世浩：「本起事故無人受傷，駕駛人酒測值均為0。」

高速道路狀況多，未保持安全距離，容易釀成事故，警方提醒，違規駕駛可罰3000到6000元，幸好這起連撞意外沒有造成人員受傷，僅有車損。不過至於後續賠償責任跟事故分析，有待交通大隊釐清。

更多東森新聞報導

快訊／上班快改道！國道客運、貨車追撞 6人輕傷

快訊／國道警車遭撞！嚴重毀損1送醫

快訊／國道嚴重「翻車車禍」 3車連撞滿地碎片

