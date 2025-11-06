獨家》圍堵非洲豬瘟拚清零 防檢署上下一度3天都沒睡

防檢署署長杜麗華是植物專業，接任署長第2天就發生非洲豬瘟疫情，動物獸醫領域的專家都稱讚杜麗華的拚勁與柔軟身段。(資料照，記者陳逸寬攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情將屆滿15天，非洲豬瘟中央災害應變中心宣布清零，為圍堵疫情，農業部防檢署上下動員，從署長杜麗華到這次主責的動物防疫組及調度協助的相關人員數十人，從疫情爆發迄今全部停止休假，甚至一度3天幾乎都沒闔眼，就為了力拚清零。

國內爆發首例非洲豬瘟疫情，這次可及早發現養豬場情況有異，防檢署建置的化製場異常監測系統發揮重要作用，當死亡數目異常時就會發出警報，並由動物防疫組第一時間告知各地方政府，成為防疫最堅實的防線，也讓政府單位可及早發現爆發疫情的案例場，而非如國外都是疫情已蔓延到多場時才驚覺。

隨疫情爆發，杜麗華與動物防疫組組長林念農、獸醫所所長鄧明中等帶團隊圍堵疫情，非洲豬瘟作戰小組召集人許桂森表示，杜麗華是植物領域專業，接任第2天就要面對嚴峻疫情考驗，拚勁、毅力和請教專業的柔軟身段讓他印象深刻，他更稱讚林念農、鄧明中等許許多多防檢署、獸醫所人員不眠不休的努力。

面對這場非洲豬瘟戰疫，防檢署已退休、也是畜牧界老兵的邱垂章、徐榮彬兩位前署長，都義無反顧加入抗疫行列。

邱垂章低調表示，身為獸醫界的一份子，當國家有需要時，可以貢獻心力感到很光榮，認為所有抗疫的榮耀都要歸於杜麗華和所有防檢署辛苦的同仁；徐榮彬也同樣認為所有功勞都是防檢署的人員，他說雖然退休，但對國家仍有一份責任感，尤其疫情對公職獸醫與業界都會帶來巨大壓力，希望能發揮小螺絲釘，協助拴緊防疫系統。

