獨家／圍爐年菜玩「樂園設施」哏 取名摩天輪寓意圓滿

農曆春節將至，主題樂園及飯店祭出奇招搶客，雲林有業者推出圍爐宴，主廚發揮創意，以明星「遊樂設施」命名，變成桌上佳餚，台中的遊樂園打出新春限定期間，一泊一食每人不到3000元，搭配暢玩樂園的門票雙日券。

雲林主題樂園及飯店推出以明星「遊樂設施」為命名的年菜。

娃娃菜放射狀鋪開，圓滾滾的迷你胡蘿蔔紅球點綴，外型圓潤發想來自於它...雲林樂園的飯店推出新春圍爐宴，以明星遊樂設施命名，這一道摩天輪以北菇搭配紅球及娃娃菜、銀杏入菜。

中餐主廚吳健安：「圓圓滿滿的摩天輪，顏色很繽紛，有紅有黃。」

最吸睛的莫過於看起來像種在土壤裡的香菇，內餡芝麻流沙包、外層鋪上巧克力粉，一口咬下還會爆漿，而光聽名字就霸氣十足的「龍捲風」，是補身料理藥膳牛肉。

西餐主廚陳世霖：「牛肉片弄下去涮的時候，就是有這個龍捲風的概念。」

在國際級賽道感受奔馳快感，台中的遊樂園推出新春住房優惠搶客，限定期間入住，每人不到3000元，一泊一食，贈送樂園雙日券及摩天輪搭乘券。

台中的遊樂園推出新春住房優惠搶客，限定期間入住，每人不到3000元。

遊客：「可以玩遊樂園玩完去outlet逛街，然後離交流道也近。」

遊客李小姐：「邊玩邊逛街，每一個人都各自有需求。」

採自然放牧型式的親子農場大受親子客歡迎，客房還攜手超人氣社群明星打造。

樂園渡假區發言人陳宇秀：「已經連續第3年、第4年合作了，包含了Line Friends的主題房，裡面熊大、兔兔，另外還有我們主題小鎮。」

新竹的樂園鎖定「北北基」鄉親，或身分證開頭是 A、C、F、Y的民眾。

往北走，新竹的樂園鎖定「北北基」鄉親，或身分證開頭是 A、C、F、Y的民眾大放優惠。高雄樂園2月17日至20日入住，一泊一食7288元。樂園大拚場，各出奇招吸客，搶賺新春財蓄勢待發。

