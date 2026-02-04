獨家／土地仲介遭住戶控「以物占地」！駁：擁有地權

桃園中壢有民眾指控，不動產業者買下家門前的道路畸零地，要求他們花180萬買下來，否則不能使用。（圖／東森新聞）



桃園中壢有民眾指控，不動產業者買下家門前的道路畸零地，要求他們花180萬買下來，否則不能使用。但民眾認為這是既成道路，為何要花錢買？還控訴不動產仲介堆放垃圾雜物、裝監視器24小時緊盯，甚至拿香朝他們的家門拜拜，數度引發爭執。對此，不動產仲介表示，他們買下的土地，地號都不在道路養護範圍內，雙方各說各話。

周邊住戶vs.遭控占地女子：「你是誰啊，拜託一下你是誰啊，（在人家門口拜是怎樣啊，沒水準），因為我們今天啟用這塊地，我們拜地基主。」

廣告 廣告

不動產人員拿著香在巷弄鄰里間到處鞠躬拜拜，雙方因為佔地糾紛，吵的不可開交。

周邊住戶vs.遭控占地女子：「因為叫警察沒有用嘛，我們會請天兵天將，來顧我們的土地，啊你們不要...，（喂欸欸欸，你壓到我的腳了。）」

鄰居越聽越不滿，指控對方開車離開時差點撞到人，為了宣示土地主權，還堆放生活雜物和回收品。

控遭佔地住戶：「這一整條其實有大概8戶、9戶左右，全部都受到迫害，對面也是，我們請公所來重新鋪設，他竟然問我們說，你憑什麼鋪我們的地方，那是我的地。」

桃園中壢仁慈路70巷的住戶周先生指控，他們住家前10米道路，有6米被政府養護，另外4米畸零地，2020年起就陸續被附近一間不動產公司收購，並要求住戶各花百萬元將土地買下才能使用，並在2024年開價180萬，讓住戶難以接受，住戶強調該地號是都市計畫道路用地，非屬建築用地，但不動產公司不僅停車阻路，還裝監視器24小時緊盯，讓住戶不堪其擾。

不動產公司陳小姐：「這三個地號都在虛線，虛線之外都是在路外，所以這根本不是在，通行或是養護的道路。」

不動產公司人員反駁，他們買下土地要賣給建商，卻多處被住戶占用，當時開價土地現值乘於1.4倍，讓住戶租或買，雙方溝通仍沒結果。

不動產公司陳小姐：「多數的占用戶他們認為，拆除麻煩的或他們使用方便，他們寫了承諾書說他們要買，結果後來總共只有三戶買去。」

桃園市府養工處道路行政科科長林冠宏：「回收物的這些擺設，我們會轉交環境管理處，去做這些處理。」

住戶認為道路該是公共通行使用，不動產公司則堅持持有土地路權，雙方各說各話，後續如何協調也成一大難題。

更多東森新聞報導

川普保證努力維持「房價高檔」：讓不努力的人買不起房

圖解土方之亂吵什麼？ 台中189案停工「每天燒千萬利息」

建築業遭雙重政策夾擊 不動產公會示警：供應鏈恐全面停擺

