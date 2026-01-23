獨家／土方之亂燒全台！桃園廠區堆「億元廢土山」 環保局僅罰6千惹議

記者王乙徹／調查報導

全國陷入土方之亂，桃園市一處廠區卻在去年長出一座大量營建剩餘土石堆積的廢土山。（圖／記者王乙徹攝影）

營建土方運輸新制元旦上路，砂石車必須裝置GPS全程定位追蹤杜絕違法濫倒，但是，國內合法土石方資源堆置處理場數量不足，無處可去的廢土逼得建案被迫停工引發全台土方之亂。《三立新聞網》接獲檢舉，桃園市一處廠區在新制上路前就大量堆置廢土，估算9千餘平方公尺的範圍堆置約5公尺高的營建混合物，相關單位認為，有高度可能是以合法掩護非法的廢土偷倒犯罪行為正持續追蹤。

高雄市美濃區去年8月爆發盜採砂石回填廢土案，被譏稱美濃大峽谷引發關注與連串藍綠政治攻防。為杜絕廢土違法傾倒，今年元旦起，營建剩餘土石方運輸車輛，都必須裝置GPS系統才能上路，土方從工地、暫置處理場到最終土資場，都透過全國統一的數位化監控取代過去的三聯單避免作假等爭議。此舉卻因全國土資場不足，車輛裝置GPS系統進度過慢等問題，嚴重影響營建工地土石清運，瞬間廢土無處可倒、處理價格飆漲，各地建商痛批沒有配套的政策失當，台中市就傳出有189個建案停工，情況再不改善，月底恐有更大規模停工。

全國土方之亂意外揭露過去長期有違法濫倒的事實，知情人士直言，以前營建商付費給運輸業者按規定處理，怎麼會加裝GPS就沒地方可以倒？就算嚴格管制進場的土石不能混雜其他廢棄物，也不至於搞到停擺，他就問：「那以前是倒到哪裡去了？」近期更有建商在民代邀集會商時直言，新制後「黑市地下化未見減少」。

桃園廠區堆出廢土山？現場直擊機具整理

《三立新聞網》接獲爆料，早在土石方運輸新規定開始之前，桃園市一處廠區內就違法堆置大量營建廢棄物，本刊現場直擊，堆積的廢土堆約5公尺，不時有多部怪手在分篩整理，從一旁道路就可以看見鐵絲網圍牆內堆置的土石內混雜磚塊、水泥塊、金屬、磁磚、玻璃、木材等廢棄物，疑似是拆除建築的營建混合廢棄物。

桃園市一處廠區遭檢舉堆置大量營建廢土，環保局去年僅裁罰6千元引發質疑。（圖／民眾提供）

遭檢舉的堆置營建棄土中，明顯可看到疑似建築拆除後的磚塊等廢棄物。（圖／記者王乙徹攝影）

本刊進一步追查，該公司以製作空心磚為目的租用廠區的一部分，但是，再利用許可的項目，明確規範不得使用營建業相關磚瓦，僅能使用工廠衍生的廢棄物並限定在廢磚，現場情況應屬違法，該公司另登記廢棄物清理、資源回收、營建剩餘土石方資源處理、營建混合物分類處理業等營業項目，但該處並非合法的營建混合物處理處所、堆置場或最終土資場。

去年五月開始堆 正巧法令修改實施間空窗

《三立新聞網》訪查並調閱相關影像，該廠區堆置土石可追溯至去年5月，國土署營建剩餘土石方清運新制則是在2024年5月開始修正，確定取消土資場的轉運杜絕繞場，規定營建剩餘土石方清運車輛必須安裝GPS；去年8月完成「營建剩餘土石方產生源及處理地點運送證明文件及其格式」等施行細則並確定自今年起實施，桃園市遭檢舉堆置土方的廠區，正巧在法令開始修訂到正式實施之間，就堆出一座小山。

堆置的廢土並沒有完整覆蓋，靠近鐵絲圍籬就可以看見各種廢棄物。（圖／記者王乙徹攝影）

根據獨家掌握訊息，桃園市環保局去年7月2日接獲檢舉前往該處稽查，確認堆置區內廢磚夾雜塑膠、鋼筋及木材，超過事業廢棄物清理計畫書內登載可以回收再利用的品項等規定，裁處罰鍰6千元並要求限期改善，7月31日及9月16日，環保人員再會同業者進廠勘查，業者表示已自行停止收受廢磚，目前相關製程設備及產品配方仍在設置與調整階段尚未量產。

遭控合法掩護非法 不法獲利逾億

爆料民眾直指，這是典型濫倒廢棄物的犯罪模式，找到一處空地或倉庫，以合法掩護非法的手段掩埋或堆置營建混合廢棄物，堆滿後就直接倒閉。根據現場情況比對空照圖，該處約9千平方公尺、堆滿5公尺高的土石，換算約有超過4萬立方公尺的營建廢棄土方，全台土方之亂後一立方公尺土方清運價格飆到3000元，該處堆積的土石獲利逾億。

桃園市環保局依《廢棄物清理法》規範的未依允許收受廢棄物標準、未依清理計畫書、存放未依標準，以行政違規方式罰鍰6千元，與該處違規規模與獲利落差極大，若依同法第46條未依許可處理營建廢棄物，甚至是非法掩埋或堆置，追究刑事責任最高可處5年徒刑併科1千500萬元罰金，相關人士透露，應該積極追查土方運輸情況、金流等關鍵，徹底追究責任。

疑似堆置廢土的現場還有類似土石分篩機械配合作業。（圖／記者王乙徹攝影）

桃園市議員魏筠抨擊，市府僅對違法堆置廢土的業者開罰6千元，對比龐大的獲利明顯比例失衡，相較於去年中壢體育園區埤塘遭非法棄土2千多坪逾1萬立方公尺，市府查扣機具並將負責人移送法辦，市府宣稱要對濫倒土石祭出鐵腕的說法，明顯是雙重標準。

