獨家／土方新制上路過急？ 專家：小建商會倒、爛尾風險升！

2026 年才剛開年，房市就迎來一顆震撼彈。元旦正式上路的「土方新制」，要求建築土石方全面納管、以電子聯單搭配 GPS 追蹤運輸路徑，原意是防堵亂倒廢土，卻因配套不足，引爆業界戲稱的「土方之亂」，讓營造廠與建商叫苦連天。

所謂「土方」，是指建築工程在開挖地基、地下室時產生的土石、砂土，必須運往合法接收場處理。房產專家葉國華指出，全台原本約有一萬五、六千輛土方運輸車，但新制要求車輛須加裝 GPS，截至一月初實際完成安裝的僅不到六千輛，等於合法可運車輛只剩三分之一，導致工地排隊、進度全面卡關。

處理費暴漲三倍：運能縮減引發加價搶車潮與工地停擺僵局

「就像捷運原本三分鐘一班，突然變成十二分鐘一班，一定大塞車。」葉國華形容。建商趕交屋，最後只能加價搶車，土方處理費也因此暴漲。一立方公尺土方，從原本約 1200 元飆到 3000 元，甚至有人喊出十倍的價格，市場混亂不堪。過去民間工程常將土方調度至「暫置場」，新制禁止中途暫存，必須直接運往合法棄置場，但多數接收場早已滿載，加上車輛不足，形成「挖了卻運不走」的僵局。台中更傳出已有 189 個工地因此停擺，小型建商與營造廠首當其衝。

政策過於倉促恐現倒閉潮：18 個月動工期限與爛尾樓風險浮現

葉國華直言，政策立意正確，但執行過於倉促，應有半年以上緩衝期，讓業者逐步完成設備安裝，否則恐引發倒閉潮，甚至出現爛尾樓風險。尤其建案若因土方問題延誤開工，還可能觸及銀行貸款與 18 個月動工期限的壓力，雪上加霜。

買方市場成形房價開始修正：成本難以轉嫁與市場混沌中的出手機會

至於消費者關心的房價問題，葉國華分析，雖然土方成本激增，但鋼筋等建材價格近年已有回檔，加上房市買氣疲弱，建商目前面臨「不降價就賣不掉」的現實，難以將土方成本轉嫁給買方。從實際市場觀察，包括台中、新竹等過去漲幅最大的區域，房價已開始修正，部分個案降幅達一到兩成。葉國華預期，2026 年將是房市「熬」的一年，買方市場逐漸成形，價格仍有修正空間。他也提醒消費者，別期待買在最低點，此時應持續看屋、掌握市場，因為真正願意讓價的屋主，往往出現在市場最混沌的時刻。

