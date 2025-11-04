《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光

【警政時報 趙靜姸、林照東／台北報導】近日，網紅推手圤智雨在社群平台爆料，指稱歌手黃明志曾於2021年9月與女優「娃娃」翁雨澄約炮，<警政時報>獨家取得黃明志與翁雨澄在台約炮實錄。此事件恰逢黃明志遭大馬警方通緝涉謝侑芯「謀殺案」風波，使話題再度延燒。

影片連結：https://www.youtube.com/shorts/KLivs5-vAd4?feature=share

黃明志約翁雨澄到中和汽車旅館約會示意圖。（圖/截取網路社群）

爆料內容直指約炮細節，圤智雨在文中透露，翁雨澄於2021年9月黃明志有女友期間，與其在中和立德街某旅館發生關係，房號為209。他更聲稱，翁雨澄當時曾將Line對話紀錄傳給他，意圖炒作新聞。圤智雨質疑：「現在黃明志出事，妳才出來潑冷水，難道忘了自己當初的行為？」並強調翁雨澄此舉是「誰跟你好就弄誰」。

約在中和汽車旅館209號房對話。（圖/記者林照東翻攝）

對話截圖中顯示兩人約定見面Motel地址及房號細節，而已有女友的黃明志與翁雨澄9月「完事」後，10、11月仍以「我很想妳」等甜言蜜語，意猶未盡想再「續約」。目前翁雨澄尚未公開回應，而據大馬警方表示，黃明志則持續關機中。

翁雨澄社群上表示六點聲明。（圖/翻攝於翁雨澄社群）

謝侑芯疑似遭黃明志「謀殺」事件延燒，演藝圈再起波瀾。如今黃明志又被爆出過去約炮紀錄，形象再受衝擊。「網紅推手」圤智雨的爆料不僅牽涉兩人私德，恐將演變為網路輿論戰，未來發展備受關注。

