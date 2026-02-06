獨家／在外上課賺外快屢爆爭議 苗檢主任莊佳瑋考績未達良好

法務部今召開人事審議委員會。（翻攝Google Map）

法務部今召開人事審議委員會，認定苗栗地檢署主任檢察官莊佳瑋曾與女同仁往來密切，在外兼課處理私事賺外快，且人不在地檢署還報加班，評定考績未達良好。

司法官班44期結業的莊佳瑋曾爆出與61期剛分發的女檢察官走很近，甚至借門禁卡給對方使用，雖然莊堅稱絕無越矩行為，不過，高檢署調查後，發現莊早將門禁卡接借給女檢察官使用，後來比對刷卡紀錄，二人還常同進同出。

由於地檢署內部流言蜚語不斷，時任檢察長蔡宗熙請政風人員秘密調查，莊佳瑋卻先主動說明，強調早就離婚，絕無外遇，是因女檢遺失門禁卡，他才把卡片借給對方使用，後已補正。

此事埋下二人衝突導火線，適逢莊佳瑋值週要求補休，蔡宗熙認為全署僅3位主任，莊佳瑋身兼發言人，考量人力調度問題而未准假單，莊強調請假是他的權利，揚言提起行政訴訟，形同主任檢察官嗆告檢察長，引起法務部高度關注。

由於莊佳瑋多次受邀在外講授有關洗錢防制等課程，常不在署內爆發爭議， 但苗檢內部的職務評定會議一度認為莊的考績良好。

不過，蔡宗熙在2年前仍以檢察長權力直接將莊的考績改為未良好，再呈報法務部核定，檢審會今完成追認，確定莊的考績評定未達良好，至於莊佳瑋的主任檢察官職務能否保住，有待法務部職期審查會另行認定。

