獨家／在脆上求職被騙80萬！假公司靠「營銷投資」騙現金

台灣人越來越愛用Threads，常常可以看到各種徵才資訊，但要小心很有可能遇到詐騙。就有一名女子在Threads上應徵兼職工作，沒想到是遇到假公司靠「營銷投資」騙現金，最後一共被騙了80萬元，求償無門。

滑滑滑，台灣人愛用Threads，大小事都上去找解方，就連求職找工作，打開Threads搜尋徵才，馬上跳出一堆訊息，正職兼職什麼職缺都有，徵人速度比求職網站還要快，不過就要小心，很可能會落入詐騙陷阱。

有民眾在家裡休育嬰假，想要補貼家用，在Threads上看到招募中心開出兼職工作，沒想到竟然被騙了80萬元。

受害者Ella：「工作每收集一個時段是100元，然後如果你有做滿10個時段的話，他就是一次會給你1000元，然後他會真的直接，就是你去網站上申請，他就一樣匯入你的帳號，總總加下來的話，總共是領到3000元。」

網站上清楚記下一筆又一筆訂單紀錄，看似簡單的工作，指定時段登入網站點一點，就能賺些零用錢。群組記事本還營造出感謝公司協助賺取大把現金的假象，但沒想到這些甜頭都是假的。一名號稱是執行長的人推出回饋員工的活動，有健檢還有投資方案，說能得到高報酬。

受害者Ella：「我那時候就是想說，那就投80萬元，那80萬的話是算個4％給你，就是他說總共會給你300萬這樣。他說因為他們是海外公司，所以他們要用美金的匯率來做金錢上的交流，但是那個美金的話，他們是要用虛擬貨幣去跟他們公司做接洽。」

想不到還有虛擬貨幣這一招，把80萬元現金面交給車手後，虛擬貨幣錢包裡確實也收到相對應的金額，只是後來按照執行長的要求，把虛擬貨幣轉給他，但因為操作錯誤，執行長強調不要告訴別人，她才驚覺自己遇到詐騙。雖然報警了，但警方只能先調監視器追查車手，要花多久時間也還沒有進展。

律師王相傑：「原則上可能可以抓到車手，那如果說抓到車手的話，就是看能不能夠去跟車手做一個求償的動作。」

律師也提醒，遇到工作內容不合理，或是只透過遠端溝通的，甚至不合理的投資報酬率，都不要太輕易相信。詐騙集團手法層出不窮，只能多一份警覺心，守住自身荷包。

