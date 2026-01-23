獨家／地下黃金？廢土驚人黑幕！營建廢棄物亂埋清運 天價成本衝擊開發

記者王乙徹／調查報導

疑似堆置廢土的現場還有類似土石分篩機械配合作業。（圖／記者王乙徹攝影）

去年高雄市美濃區遭盜採砂石回填營建廢土，同時間苗栗後龍破獲史上最大濫倒廢土案，逼使內政部國土署加速推動營建剩餘土石方清運新制，卻造成清運價格飆漲三倍引爆全台土方之亂，相關人士協助《三立新聞網》還原非法清運廢土的地下產業鏈，披露過去偷埋或偷倒廢棄物的地點，曾造成鉅額清理費影響土地開發，新制的合法清運費用與過去非法偷埋的土方，已經成為最昂貴的營建成本逐漸浮現。

去年8月初，民眾檢舉位在水源保護區的美濃區農地疑似遭人盜採土，檢警勘查發現，農地被挖出20公尺深的坑洞、面積超過6公頃，盜賣砂石及回填營建混合物的不法所得超過3億元。8月底，苗栗檢方、環管署與苗栗縣環保局，宣布查獲苗栗縣史上最大的濫倒營建廢土案，總面積約5座足球場、不法所得近 3億元。

廣告 廣告

兩起重大的棄土案引發各界關注，也讓國土署加速推動營建剩餘土方清運新規定，試圖阻絕非法濫倒。一名業內人士指出，過去包括土石方與混雜磚塊、木材、水泥等等的營建混合物非法清運，有一套完整的地下產業鏈，每一個環節都有不同的障眼法。

全國陷入土方之亂，桃園市一處廠區卻在去年長出一座大量營建剩餘土石堆積的廢土山。（圖／記者王乙徹攝影）

揭密廢土濫倒產業鏈 成土地開發地雷

該名人士說，常見營建工地找來有廢清字號的業者，實際上該業者等級不足以清運營建廢棄物，接著，貨車將營建混合物載到分類場分篩出有價值的金屬等物質，待分類場堆置的土石已滿，就由配合的運輸業者載到被他們稱為「土尾」，位在偏僻地區的違法堆置處所，過程中還有人負責假造產源、運輸與合法土資場的三聯單。

相關人士指出，棄土犯罪集團通常在一處地點堆滿了之後就「落跑」，部分地區因為挖坑掩埋土石後看不出異狀，近幾年因為都市計畫、重劃開發，經常挖到地底下有各種廢棄物。本刊調查，桃園市曾有一處重劃案開發面積6.39公頃總計開發費1.92億元，卻發現基地掩埋垃圾高達23萬立方公尺、處理費達13.3億元，最終放棄開發，另外，桃園市大溪區一塊1萬4571坪土地遭不法集團租用堆置廢棄物，總計18萬餘立方公尺，清運恢復經費估計逾23億元。

桃園市一處被堆置大量廢土的空地位在鬧區，怪手在圍籬內作業掩人耳目。（圖／記者王乙徹攝影）

桃園市一處廠區被堆置大量營建混合物，還有怪手等機具在清理。（圖／記者王乙徹攝影）

地底廢土衝擊開發 地下黑金清運成本昂貴

不願具名的環保業內人士直指，不管是元旦過後爆發的土方之亂造成建築成本飆漲，或是過去不斷發生、埋在地底下動輒數千萬、數億元「堪比黃金」的廢棄物，都是長期以來營建廢棄物管制不當埋下的惡果，高額的清運成本正不斷地從地底浮現。

因營建剩餘土石方清運新制，台中市傳出有189個建案暫時停工預計月底全面停擺，立委何欣純日前邀集國土署與建築業者會商，決議將比照台北港、高雄港，開放台中港區暫置中部5縣市廢棄土方，同步研議開放彰濱工業區提供暫置廢棄土並儘速尋求廢棄土方最終處理場，苗栗縣則早在去年3月通過「苗栗縣營建工程剩餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例」以公辦民營方式興建土資場，目前選定後龍鎮一處場址作為第一個案場，國土署祭出擴增最終去處、設置臨時暫置場、簡化運送流程、開放小貨車裝載GPS四大方案，設法解決供需失衡與營建成本飆漲問題。

更多三立新聞網報導

獨家／土方之亂燒全台！桃園廠區堆「億元廢土山」 環保局僅罰6千惹議

獨家／大里垃圾山解方停！億元打包計畫僅10天 文山居民怒擋垃圾無處去

獨／ㄧ支穿雲箭 機師犯槍砲罪遭控影響飛安

獨／查緝穿雲箭有爭議 判決有無罪差很大

