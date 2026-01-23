獨家》地獄拉回人間！《陽光女子》劉宥芯原型現身 男嬰讓她重拾希望

何曼希(左)在《陽光女子合唱團》飾演劉宥芯，演技獲得故事原型簡碧燕的讚賞。（壹壹喜喜提供）

台灣催淚電影《陽光女子合唱團》才上映不到一個月，票房就已經逼近1.4億元，觀眾好評不斷。對此，《中時新聞網》就獨家訪問到人氣角色「劉宥芯」故事原型簡碧燕，分享看到自己故事躍上大銀幕的真實心聲。

簡碧燕坦言，當見到自己角色劉宥芯那一瞬間，所有的情緒、回憶通通瞬間湧現，當場直接噴淚。「第一幕是她進監獄的那個門，她那個臉，其實是對人生充滿絕望的，我第一次同情自己，覺得自己可憐...」

簡碧燕自認一路走來堅強，但沒想到看完電影後，卻難過到兩天沒有辦法睡覺，不禁心疼過去的自己，「我真的很有一種感覺，就是想跟過去的自己說『簡碧燕妳辛苦了，真的辛苦了』」。

廣告 廣告

回憶過去在牢裡的時光，簡碧燕表示，一開始真的像電影演的那樣被老鳥欺負，「沒錯啊！然後我那時候的個性，我就非常的武裝防衛，因為我是那種輕生沒有死在進去的，我對我人生其實是很絕望的」，也大讚新生代女演員何曼希的演技真的很道位。

由於心疼自己走過太多的錯路，出獄多年的簡碧燕早已改名為簡湘霖，除了想揮別過去，更是像給自己一次重新活過的機會。只是真正讓她從地獄回到人間的轉捩點，並不是在出獄之後，而是如同電影情節一樣，是因為同房舍友的小孩子。

「他媽是毒販，她攜子入監，那時候那個小孩好像還不到一歲。」小孩的出現，就像融化了整座監獄、整個工廠，也讓簡碧燕從原本麻痺的日子，感到一絲絲希望，跟著孩子的笑聲一起開心成長，「我只要早上一醒來馬上衝去抱那個小男嬰，那個小男嬰，他把我從地獄拉到人間」。

早已展開新人生的簡湘霖，看完電影後，再度讓她重新省思過去，除了後悔，更多的是惋惜。因為最愛護她的阿嬤，在她出獄三年多後罹癌病逝，讓她自責，如果不是那段牢獄時光，或許就能陪伴阿嬤身邊更久一些。

她說，出獄後照顧阿嬤的那段期間，「是我人生中最有價值的一段時間、最珍貴的時間。」為了不讓阿嬤被家人送到廉價療養院，簡碧燕決定帶著阿嬤北上獨自扶養，陪伴她的最後時光，希望能彌補心中對阿嬤的遺憾。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

更多中時新聞網報導

教師解聘新制惹議 藍營喊修法、提補償機制

澳網》三大賽皆百勝 唯有喬帥

A-Lin玩娜魯one哏 盼登大巨蛋個唱