獨家／坐電動輪椅被收2人費用！漸凍人「婉拒初魚招待」原因暖爆

一名漸凍人訂了知名鐵板燒「初魚」卻被要求多收1人費用，原因是他的代步車「佔位置」。（圖／翻攝自初魚官網）

一名胡姓漸凍人日前與朋友共3人訂了知名鐵板燒「初魚」，沒想到店家表示，他的電動代步車會多佔一個位置，因此須向他們收取4人的訂金跟低消費用。胡先生表示，後續已與初魚達成協議，將前往另間較寬敞的分店用餐，他也向初魚提議，可以與「台灣障礙者權益促進會」共同舉辦一場感恩餐會，並作為同仁教育訓練的一部分，實際提升團隊對不同行動需求的理解與準備。

胡先生接受《三立新聞網》採訪時指出，他的一對夫妻朋友想請他到初魚鉄板料亭新光三越A9分店享用料理，一人大約2000元。訂位時店家告知因為胡先生坐電動代步車，會多佔用一個位置，因此3個人必須付4個人的訂金跟低消費用，雖然不開心，但他們也決定遵守餐廳規則。

隨後胡先生到餐廳場勘並留下自己電話，沒想到店家後續想處理相關事宜，並未直接與他聯繫，而是改由與他的友人溝通，讓他感到不悅，認為自己才是使用輪椅、最清楚需求的人，最適當的溝通對象理應是他本人，而非陪同友人。

胡先生透露，店家知道此事在網路上發酵後，表明要招待他及他的朋友、家人們用餐，但胡先生認為這並非錢的問題，他希望能將這件事轉化成善的循環，因此建議初魚與「台灣障礙者權益促進會」共同舉辦一場感恩餐會，並作為同仁教育訓練的一部分，實際提升團隊對不同行動需求的理解與準備。

對此，初魚也說，今年年底前就會實施這項建議，並承諾這不會是一項一次性的行動。初魚未來將持續與公益團體攜手，推出更多針對身心障礙族群與其家庭的友善優惠方案，並持續強化無障礙相關的服務與空間改善。

胡先生認為，台灣在身障者友善這塊做得很好。（圖／胡先生授權提供）

胡先生提到，謝謝初魚這樣的大餐飲集團，願意看見無障礙餐飲需求，也願意遵守法規，不因個人不可抗力之身體狀況，再行加收「障礙稅」般的額外要求。他強調，自己多年來在不同價位與型態的餐廳用餐，從未被要求因使用輪椅而支付額外費用，無論是連鎖餐廳、夜市或高端餐飲都是如此，這次經驗讓他相當意外。

胡先生表示，儘管這次有不好的經驗，但他認為台灣在身障者友善這塊仍做得很好，並舉例自己逛夜市時，店家因為怕他影響到排隊動線，都會優先做他的餐點，「我生活中會遇到很多不便，可是偶爾有這種小確幸，那生活的平衡不就有了嗎？」他也說，「中國就是人吃人的社會，可是台灣就是雖然有點亂，可是有點彈性，大家是開心的。」大讚「這麼可愛的一個國家，沒有第二個地方！」

胡先生期許，藉由這次事件，可以促進整體社會善的循環，「我們太急著看到短時間的社會進步，但時間拉長，台灣的確一直前進，我愛台灣這個多山、小小、又持續前進的國家，也謝謝初魚這個餐飲大集團。」

