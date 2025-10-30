獨家》坣娜低調抗癌5年守密！好友包翠英悲嘆：生命無常
唱紅經典歌曲《奢求》、《自由》的「療傷天后」坣娜，本月16日驚傳因胰臟癌病逝，享年59歲。突如其來的噩耗令粉絲與演藝圈震驚不捨。資深名模包翠英接受《中時新聞網》訪問表示：「當年我幫坣娜牽線進入演藝圈，5年前就得知她罹癌一直保守秘密。」
包翠英回憶，當年一位朋友推薦年僅19歲的坣娜，她便幫忙引薦給經紀公司老闆。不久後雙方簽約，1986年推出首張專輯《告別臨界》便一炮而紅。「她全靠自身才華，舞台上光芒是藏不住的。」談起坣娜病情，包翠英低聲嘆息，其實早在5年前就從友人口中得知坣娜罹患胰臟癌，但因對方選擇低調面對病魔，她與家屬全程守口如瓶，「本人不公開，我們也不能說。」
包翠英得知死訊那一刻難過地說：「昨天看到新聞跑馬燈，我的天啊...她居然走了。」包翠英也坦言，「2018年自己和大腸癌症對抗，更能感受生命無常，人的生命真的很脆弱，說走就走。」
包翠英談及2017年參與坣娜和猶太富商薛智偉的婚宴。「坣娜姐姐說包姐是妳的貴人應該要邀請，我就很開心去參加！」語氣中滿是溫暖，「這代表坣娜一直把我放在心裡。」
事實上，坣娜生前對外雖沉靜，不愛交際，包翠英透露：「但熟了就會豪邁大笑，很可愛，我們還一起唱過歌、友人聚餐。」如今天人永隔，昔日笑聲仍在心底迴盪。
