獨家／坣娜生前遺願曝光！這7個字震撼逼哭網友 希望粉絲好好的

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

資深藝人坣娜過世，留給外界無限的感傷與追憶。坣娜1986年一出道就爆紅，影歌視三棲。歷經車禍劫難到從瑜珈中領悟生命的意義，當起瑜珈老師。在著作《越勇敢，越美麗！堂娜勇敢瑜伽》中，坣娜告訴粉絲：勇敢瑜伽，理所當然要勇敢，讓自己活得更勇敢。這勇，並不是有勇無謀。而是代表著：面對、接受、經過、放下。

坣娜：面對生命的無奈，「理所當然要勇敢」

坣娜在書中開宗明義問讀者：現在的你，應該有什麼想法、做法、態度？去接受與面對多變的世界？不可預防的宇宙突變？人性變化多端的無奈？卻又無可避免與你相關的現在呢？這帖自我解藥與力量又會是什麼？



答案就兩個字——勇敢。

讓自己活得更勇敢。這勇，並不是有勇無謀。

這勇敢代表著：面對、接受、經過、放下。

坣娜說：勇敢，不是口號，而是一種日常練習

在《越勇敢，越美麗！坣娜勇敢瑜伽》中，她反覆提醒大家：勇敢，不是逞強，不是壓抑，而是願意面對、願意接受、願意經過，最後，願意放下。她知道，對很多人來說，說出「我是勇敢的」並不容易。但她相信，勇敢可以練習，因為每個人心中，本來就有一顆勇敢的種子。

坣娜與痛同行！她把生命交給更大的善

坣娜說：我跟「痛」的結緣很早。一開始的痛，我不斷提醒自己：「身體如此病痛，居然還可以有這麼多工作可做。」以心存感謝來轉移我身心的痛。 後來痛到覺悟到：原來死亡真的比生存還要輕鬆、簡單、看似無負擔。



我開始深深祈求：

若，生病能利益眾生，請老天爺加持我生病。

若，死亡能利益眾生，請老天爺加持我死亡。

若，健康能利益眾生，請老天爺加持我健康。

若，教瑜伽能利益眾生，請老天爺加持我教瑜伽。



這些話，正是我經常放在心中的詩句。擺在耳邊的天籟之音。如此美妙！於是，我調整自己。於是，我繼續活著。不為自己，不為任何無所謂之事。縮小所有自我相關之事─疼痛的相關感官、任何可能的喜與惡、悲與樂。坣娜不否認痛的存在，卻選擇不被痛定義。

勇敢瑜伽是為所有正在「經過人生」的人加油打氣

坣娜在書中解釋，設計「勇敢瑜伽」，不是為了挑戰極限，而是為了陪伴。陪伴那些正在生病、失落、迷惘的人，讓他們知「你不是孤單的，你只是正在經過而已。」坣娜相信，「只要一段人生被真誠走過，即使短暫，也會留下無可取代的價值。」



「人活著，如能有價值的經過人生的每一個片段，哪怕它只是一日的時間、哪怕它只有一次的機會、哪怕它是呼吸的最後一口氣，我們都可以讓自己是喜悅的、心甘情願的面對、給予與付出。」



坣娜說，勇敢瑜珈是給自己不勇敢時最佳的解藥，給自己儲備最無毒的生命能量。是他留給世人的生命禮物。

本文撰寫與摘時報出版之《越勇敢，越美麗！堂娜勇敢瑜伽》

