獨家／坣娜追思會主視覺照片幕後故事催淚曝光 她：留下最美麗的坣娜

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

影視歌三棲藝人坣娜追思會的主視覺照片非常靈性美麗從來沒有曝光過，連薛智偉也不知道。原來幕後有一段感人故事。2021年坣娜舉辦《愛是自由 Free to Love》演唱會時，演唱會總製作人張曼芸「因緣際會」留下這組照片，心想「這組照片優雅有靈性，不知道未來要用在什麼地方。」結果萬萬沒想到用在追思會上，「相信一切都是最好的安排」。

坣娜追思會主視覺照片幽雅有靈性 幕後故事動人曝光

坣娜的演唱會總製作人、形象總監好友張曼芸表示：



坣娜的告別式感性真誠，薛先生薛夫人的愛情令人稱羨。演唱會之後因為廻響不錯受邀日本知名國際保養品擔任代言人，選了這款未曝光的照片作代言主視覺廣告公司也非常滿意。後來查閱之前的精油代言合約內容涵蓋廣泛，以致不能合作日本保養品很可惜，只好婉拒邀約～

還在想這組照片優雅有靈性，不知道未來要用在什麼地方，一直擺在電腦檔案裡。告別式薛先生選了這款照片作為主視覺，相信一切都是最好的安排。追思會上的光明節燈台很美，燭光的意義代表：情緒不是敵人，而是需要擁抱的信息。願坣娜回歸到永恆的安息。

坣娜生前曾說：勇敢，不是口號，而是一種日常練習

在《越勇敢，越美麗！坣娜勇敢瑜伽》中，她反覆提醒大家：勇敢，不是逞強，不是壓抑，而是願意面對、願意接受、願意經過，最後，願意放下。她知道，對很多人來說，說出「我是勇敢的」並不容易。但她相信，勇敢可以練習，因為每個人心中，本來就有一顆勇敢的種子。



我開始深深祈求：

若，生病能利益眾生，請老天爺加持我生病。

若，死亡能利益眾生，請老天爺加持我死亡。

若，健康能利益眾生，請老天爺加持我健康。

若，教瑜伽能利益眾生，請老天爺加持我教瑜伽。

坣娜追思會主視覺優雅有靈性 是她告別這個世界的美麗凝視

這張靜靜等待多年的照片，沒有成為商業主視覺，卻在告別時刻，成為坣娜與這個世界告別的美麗凝視。坣娜把勇敢、美麗、幽雅留在人間，願她安息於光中，她教會粉絲要勇敢溫柔而堅定地活著，會永遠留在喜歡她的人心中。

