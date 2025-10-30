獨家》坣娜驚傳病逝享年59歲！國寶演員徹夜難眠悲痛悼念
美聲天后坣娜本月16日驚傳因胰臟癌病逝，享年59歲，消息震撼演藝圈。她生前對病情相當低調，從未對外透露，引發各界不捨與惋惜。曾與她合作拍戲的國寶演員鄭平君，得知消息後悲痛不已，接受《中時新聞網》訪問坦言一夜難眠、兩人私下互動曝光。
鄭平君回憶，30多年前兩人一起拍攝八點檔《誰殺了大明星》，坣娜戲裡飾演偵探社社長，我則演她的助理，兩人戲分吃重、互動頻繁，常一起討論劇本。鄭平君談及坣娜是「讓人看了很舒服的人，舉手投足都很優雅，言行舉止和一般人不一樣，但相處起來如沐春風，完全沒有架子，她把所有痛苦都藏在心裡，真的很堅強。」
昨晚回到家後，太太向他提及噩耗，鄭平君才驚覺坣娜臉書停更在2024年12月，「不然過去彼此都會互相關注動態、按讚，回頭想一切都明白了，本來很睏想早睡，但到凌晨都睡不著了，希望她一路好走。」坣娜以充滿感染力的嗓音與細膩演技擄獲觀眾，多年來作品遍及戲劇、歌壇，影響深遠。如今香消玉殞，粉絲與圈內好友紛紛留言悼念，盼她在另一個世界依舊閃耀動人。
其他人也在看
「愛很簡單」夫曾暖喊：坣娜當我的太太就是愛
「愛很簡單」夫曾暖喊：坣娜當我的太太就是愛EBC東森娛樂 ・ 22 小時前
坣娜驚傳死訊享年59歲 圈內密友悲痛喊：不敢相信是真的
唱紅《奢求》、《自由》等夯曲的美聲天后坣娜，傳出因為紅斑性狼瘡舊疾復發，已在10月16日病逝，享年59歲。坣娜4年前辦完個唱就淡出歌壇，全心投入文化推廣事業，近年與猶太企業家老公薛智偉攜手在台灣打造猶太聖殿，許久沒有公開露面的她傳出死訊，令人無限惋惜。自由時報 ・ 1 天前
坣娜疑因胰臟癌病逝！郁方曝兩人私下交集 不捨嘆：她高冷又溫暖
女歌手坣娜（原名唐娜）曾以〈奢求〉、〈自由〉等經典歌曲紅遍華語歌壇，29日傳出已於10月16日因胰臟癌病逝，享年59歲，震驚演藝圈。資深藝人郁方30日出席舞台劇《半里長城》笑噴版彩排記者會時，也透露了和坣娜私下交集。中天新聞網 ・ 1 小時前
坣娜最後身影曝光 斷聯3個月好友揭遺憾無常
美聲天后坣娜傳出因紅斑性狼瘡舊疾復發，不幸在10月16日病逝，享年59歲，她已經長達5個月沒有更新社群，6月發文談到「人生是一趟單程票，不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事，也不要去做害人害己的行為。」是她最後的公開發文。坣娜的好友田定豐也在社群不捨發聲，透露已經有兩三個月沒有聯繫了，「我整個人自由時報 ・ 22 小時前
坣娜病逝消瘦身影曝光！摯友曝生前最後通話：可能沒辦法了
美聲天后坣娜驚傳因胰臟癌病逝，享年59歲。她生前對病情相當低調，始終未對外透露。歌手傅薇透露，今年春天曾接到坣娜親自來電，沒想到成了最後的通話。傅薇昨晚在臉書發文：「今年春，她打給我說，『我記著要請妳喝咖啡的啊，但可能沒辦法了。』」當時坣娜聲音明顯吃力，仍不忘告知好友近況。自由時報 ・ 10 小時前
坣娜傳病逝享年59歲！ 生前最後貼文曝光
資深藝人坣娜 29日傳出病逝消息，享壽59歲，外傳因為紅斑性狼瘡復發，已經在16日病逝，圈內好友收到消息後曾致電坣娜未獲回應，坣娜身邊的工作人員也都低調不願多說，而她粉絲專頁發文停在6月9日，她寫著「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」現在看來格外心疼。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前
坣娜追思會傳12/15舉辦！好友田定豐悼念「你用生命教會我，什麼叫真正的修煉」
資深歌手坣娜驚傳在16日就已過世，享年59歲，昨29日消息曝光後，各界好友都相當不捨，本來有一說是因為紅斑性狼瘡復發，據悉她其實已經罹癌一陣子，最終是因為胰臟癌辭世，傳出追思會預計在12月15舉辦。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
法國第一夫人被誣指變性人、告10人網路霸凌 女兒作證「母親健康因流言變差」
法國第一夫人碧姬•馬克宏（Brigitte Macron）近年屢遭造謠，聲稱她是變性人。飽受流言蜚語困擾的碧姬對10人提告網路霸凌，案件本週開庭審理。碧姬的女兒28日出庭作證，指控這些流言已影響母親的健康，連孫子都在學校被嘲笑。太報 ・ 1 天前
Rain安可巡演11月底展開 明年1月登臺北小巨蛋
記者王丹荷／綜合報導 韓流天王Rain繼今年2月攜全新巡演《Still Raining》首登高流引爆佳評熱潮後，今（30）日無預警在社群公布再次來臺開唱喜訊、青年日報 ・ 18 小時前
坐月子患眼疾！洪詩突曬「血輪眼照」警告：真的要聽話
坐月子患眼疾！洪詩突曬「血輪眼照」警告：真的要聽話EBC東森娛樂 ・ 1 天前
坣娜生前最後演唱會「硬撐上台」 製作人洩內幕：她擔心身體狀況
歌手坣娜（原名唐娜）憑藉〈奢求〉〈自由〉等暢銷歌曲，一炮而紅，但傳出本月16日因胰臟癌病逝，享年59歲，突然的消息震驚演藝圈。據了解，坣娜人生最後一次舞台演出時，當時十分緊張，且擔心身體撐不住。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
59歲坣娜傳病逝後粉專突發文 友曝每年固定行程卻等不到她
【緯來新聞網】坣娜驚傳過世、享年59歲，陸續不少人出面回憶老友，就在眾人都聯繫不上她之際，其私人臉書緯來新聞網 ・ 21 小時前
他拿1850年地圖探險 驚見2千年歷史遺跡！網讚嘆求開YT頻道
「我喜歡看古老的地圖」克里斯（Chris）說，歷史愛好者克里斯．格萊德希爾（Chris Gledhill）時常在社群平台TikTok分享歷史科學，日前他拿著1850年的古老地圖前往英國牛津郡探險，其中被標註著「泉水」的景象驚豔，推測約有2千年歷史，甚至更久遠。鏡報 ・ 11 小時前
淡水出租套房暗夜火警！ 1「神器」及時提醒立功助民眾疏散
淡水出租套房暗夜火警！ 1「神器」及時提醒立功助民眾疏散EBC東森新聞 ・ 6 小時前
南萬華教父癌逝2／高寶勝一身是非！ 捲入峨眉停車場雙屍命案、青山宮槍擊挾持案頻喊冤
[FTNN新聞網]記者陳鴻偉／台北報導人稱「南萬華教父」的天道盟不倒會大哥「寶勝」高寶勝，14日因膽囊癌離世，知情人士表示，高寶勝在北市萬華一帶擁有很高的...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
黑絲OL「被雞追」53秒片爆紅！ 真實身分被神出竟是「火辣業務員」
公雞很懂追？高雄一名OL在停車場繳費時，一隻公雞與她「四眼相交」後，竟衝上來追著她跑，嚇得她狂奔回車上，影片曝光瞬間吸引破150萬次觀看。然而，該名OL的真實身分也被挖出，竟是擁有天使臉蛋、魔鬼身材的女銷售專員，短短一天暴增3000名粉絲。鏡報 ・ 1 天前
韓流天王Rain回來了！20年後回歸舊地開唱 粉絲哭了：終於等到他
韓流天王Rain回來了，無預警宣布明年1/17二度「攻蛋」開唱！繼今年二月攜全新巡演《Still Raining》 首登高流引爆佳評熱潮後，在台粉殷切敲碗下竟奇蹟「喚雨」成功，讓Rain今天(10/30) 無預警在社群上公布再次來台開唱喜訊；韓國人氣女團Kep1er首次巡迴演唱會，預告年底即將甜辣登陸台北，於12月20日演出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
坣娜遺作《璀璨》曝光！監製不捨揭未發行內幕：母帶還在我家
59歲坣娜於10月16日病逝，消息直到昨（29日）才獲證實，震驚樂壇。她以〈奢求〉、〈自由〉等多首經典作品深受歌迷喜愛，溫柔嗓音與細膩情感更成為一代人心中的記憶。隨著死訊曝光，飛安專家彭斯民（曾任唱片監製）也在臉書揭露一段鮮為人知的往事，坣娜多年前曾完成一張翻唱專輯《璀璨》，卻因故未能發行。鏡報 ・ 5 小時前
明天天氣回溫 北部、宜蘭高溫上看30℃ 降雨緩和
中央氣象署表示，明天白天東北季風減弱，轉偏東風，基隆北海岸、大台北山區、宜花地區為零星降雨，午後高屏地區、各山區有零星短暫陣雨，降雨較今天緩和。白天北部、宜蘭稍回溫，高溫約攝氏28至30度；明晚起至後天（31日）東北季風逐漸增強，持續影響至11月3日，迎風面易有短暫雨、局部地區低溫下探18、19度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
過世兩週消息才曝光！坣娜罹癌人生謝幕 追思會訂在這一天
昔日玉女歌手坣娜昨（29日）驚傳過世，享年59歲，消息曝光震驚娛樂圈。不過其實她早在本月16日就因癌症撒手人寰，消息卻過了2週才意外曝光，據傳原因在於親友希望讓她「平靜離開」，因此保密；坣娜人生謝幕，追思會預計將在今年12月15日舉行。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前