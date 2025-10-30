獨家》坣娜驚傳病逝享年59歲！國寶演員徹夜難眠悲痛悼念

歌手坣娜病逝享年59歲，昔日合作國寶演員鄭平君(圖右)悲曝心聲。(照片/游定剛拍攝、中時資料照)

美聲天后坣娜本月16日驚傳因胰臟癌病逝，享年59歲，消息震撼演藝圈。她生前對病情相當低調，從未對外透露，引發各界不捨與惋惜。曾與她合作拍戲的國寶演員鄭平君，得知消息後悲痛不已，接受《中時新聞網》訪問坦言一夜難眠、兩人私下互動曝光。

鄭平君回憶，30多年前兩人一起拍攝八點檔《誰殺了大明星》，坣娜戲裡飾演偵探社社長，我則演她的助理，兩人戲分吃重、互動頻繁，常一起討論劇本。鄭平君談及坣娜是「讓人看了很舒服的人，舉手投足都很優雅，言行舉止和一般人不一樣，但相處起來如沐春風，完全沒有架子，她把所有痛苦都藏在心裡，真的很堅強。」

廣告 廣告

坣娜罹患胰臟癌本月16日病逝，留給親友無限傷痛。(照片/中時資料照)

昨晚回到家後，太太向他提及噩耗，鄭平君才驚覺坣娜臉書停更在2024年12月，「不然過去彼此都會互相關注動態、按讚，回頭想一切都明白了，本來很睏想早睡，但到凌晨都睡不著了，希望她一路好走。」坣娜以充滿感染力的嗓音與細膩演技擄獲觀眾，多年來作品遍及戲劇、歌壇，影響深遠。如今香消玉殞，粉絲與圈內好友紛紛留言悼念，盼她在另一個世界依舊閃耀動人。

更多中時新聞網報導

張麗善促廚餘資源化、設肉品保價制

羅志祥照顧病母笑就是孝

詹子萱挨酸暴牙楊謹華被網友虧像阿富汗犬