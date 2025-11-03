獨家／埋伏前女友家非首次！中秋夜當街搶手機爆拉扯

一名35歲的退役軍人在北市經營飲料店，他不甘心小他12歲的女友要分手，騎車到前女友住處埋伏。（圖／翻攝自當事人社群）





新北市三重昨天（2號）晚上發生情殺案，一名35歲的退役軍人在北市經營飲料店，他不甘心小他12歲的女友要分手，騎車到前女友住處埋伏，他看見前女友跟姊姊一起返家，大喊「同歸於盡」，持刀攻擊姊姊頸部，姊姊衝到住家旁的警局報案，警方趕來逐層搜索，發現嫌犯持刀挾持前女友到頂樓，警方持盾牌展開對峙，最後嫌犯猛割女方脖子三刀，畏罪墜樓喪命。

持續追蹤三重情殺案，嫌犯曾多次埋伏前女友住家，甚至上個月中秋節當街爆發衝突，搶前女友手機，直到看到對方父母出現，嫌犯才離開。親友透露，嫌犯不想分手，還曾多次辦假帳號、埋伏理論，嚇得前女友爸媽每天接送。

穿著軍裝，他是襲擊前女友姊妹的35歲嫌犯，早在上個月中秋夜就曾埋伏在前女友住家外。

被害前女友親友：「在那邊拉扯，那男的一直想要搶她手機，不還給她手機，後面一直跟著，直到她爸媽出現之後，他才騎車離開。」

嫌犯和小12歲前女友交往一年，分手後多次埋伏，嚇得對方爸媽每天接送保護女兒。

被害前女友親友：「有一次他們出去吃飯，那男的想跟她認識，跟她要聯絡方式之後，（交往）幾個月之後，讓女方覺得越來越怪，有暴力有情緒勒索，後面分手持續來騷擾她，一直想找她聯絡。」

嫌犯有10年軍職，擔任過少尉輔導長，卻在111年洗車時，侵占別人掉落的1200元洗車卡哀告，被判侵占罪3千元，退役後用退伍金加盟開飲料店當老闆。曾和前女友在店門口賣雞蛋糕，但今年兩人分手後頂讓，社群也寫上是因為女友離開，又請不到人。

根據了解嫌犯在錦州街加盟一間飲料店，自己當老闆時間大約有一年多，而案發後隔天，店家鐵門開了一半，但裡面已經沒有人進出。

案發當晚七點，嫌犯才和媽媽通話，卻在一小時後埋伏動手畏罪墜樓身亡，事發隔天檢警相驗，媽媽到場情緒激動。

前軍官飲料店老闆也是年幼女兒的爸爸，過不了情關鑄下大錯。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980