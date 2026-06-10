獨家》基地曾埋大祕寶？ 大直社宅坎坷完工 第4季招租96戶

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大直培英社宅基地曾於民國109年施工期間發現遭非法掩埋近7000噸包含紅磚包含紅磚、水泥塊、輪胎、油桶等營建廢棄物，多花費近5000萬、出動247車次運往台中處理。（民眾提供／孫敬台北傳真）

台北市大直精華區「培英社會住宅」興建過程坎坷，民國109年柯文哲市府時期，社宅基地發現近7000噸非法掩埋廢棄物，一度導致工程進度落後，社宅已於6月1日完工，預計於今年第4季辦理招租，並規畫有托嬰中心、日間身障中心、區公所等，共計96戶。北市都發局強調，社宅興建過程挖到的廢棄物，均有通報北市環保局及水利處，並於113年送議會追加預算清理廢棄物。

培英社宅坐落北市中山區，鄰近捷運大直站，建物為地下3層地上14層，1至6樓為住宅與市政府參建單位，包含幼稚園、托嬰中心、小規模多機能、身障日照中心、環保局清潔分隊辦公室以及中山區公所區民活動中心，7至14樓可提供96戶住宅，1房型72戶、2房型16戶、3房型8戶，社宅已於6月1日完工預計第4季辦理招租。

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大直培英社宅坐落北市中山區，鄰近捷運大直站，已於於6月1日完工預計第4季辦理招租，可提供96戶入住。（台北市水利處提供／孫敬台北傳真）

培英社宅基地，原為北市市場處「培英市場」用地，後改為臨時停車場使用，107年轉交都發局作為社宅使用，109年北市水利處代辦施工期間發現基地遭非法掩埋近7000噸包含紅磚、水泥塊、輪胎、油桶等營建廢棄物，多花費近5000萬、出動247車次運往台中處理，於4年後向北市議會追加此筆鉅額工程預算，議會決議將該案移送北檢，調查非法廢棄物來源。

北市環保局表示，110年接獲工程主辦單位水利處通知會勘，與相關單位確認開挖階段廢棄物清除處理方式，工程主辦單位及工程承攬廠商後續亦依權責委託清除營建廢棄物；另工程承攬廠商委託清除廢棄物未依規定辦理變更及網路申報部分，已依廢棄物清理法暨相關規定告發處分。

都發局則指出，107年市場處點交土地後，都發局委託水利處代辦社宅工程，社宅興建過程中間挖到的廢棄物均有通報環保局及水利處，113年送議會追加預算清理廢棄物並通過，同時移送地檢署調查。

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