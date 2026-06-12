獨家》基層醫護冒雨赴北榮陳抗 工會：同仁平均遭欠薪10萬元

台北榮民總醫院企業工會今（12）日於大雨中進行成立以來的首次陳抗行動。台北榮總職業工會理事長黃甘迪接受《民報》採訪時指出，若依院方現行不合理的計算方式，基層同仁平均每人至少被欠薪10萬元上下。他痛批院方在5年加班費追溯作業上強行要求員工檢附過份證明，設下重重門檻蓄意阻撓、刁難駁回，呼籲院長陳威明應實質親自與工會協商，聽取基層同仁的民意。

不滿加班費發放設重重門檻 醫護人員冒雨爭取血汗工資

台北榮總企業工會今日早上10點，在台北榮民總醫院第三門診大樓前，於風雨中進行陳抗記者會。工會控訴院方在追溯補發5年加班費的作業上極盡刁難，不僅原訂與工會的協商日期跳票拖延，對於工會呼籲延長申報期限的訴求也置之不理。由於高雄榮總員工也面臨同樣處境，多家醫療工會包括台大醫院工會、台大癌醫工會、振興醫院工會、成大醫院工會等，今天皆冒雨出席現場，跨院聯合聲援北榮基層。

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黃甘迪在接受《民報》記者採訪時表示，以院方的加班餘數計算的話，基層同仁基本上就是被欠薪10萬塊上下。而一些比較困難的單位，同仁幾乎天天延遲加班，最後卻因為不符合「以前有申請過才准追補」的規定，且還有「主管核可的前提」，導致能拿到的補償變得非常非常少，甚至有人只拿到1000塊而已。

黃甘迪手舉高雄榮總同仁申報加班，但全數遭駁回系統紀錄。（記者鄒尚謙攝）

加班餘數認定困難 工會批院方惡意刁難

針對加班時間的認定爭議，黃甘迪舉例，同仁之前若加班1個小時又32分鐘，如果過去沒有主管幫忙報加班，現在連這32分鐘跟1小時都拿不到。院方訂下規定超過一個小時的部分，必須以前有加班記錄，才會認證這一次剩下的分鐘數。對於北榮院長陳威明日前提出「員工下班未刷卡先去院內運動，3小時後再打卡，恐讓同仁有貪瀆違法的風險」之說法，黃甘迪強烈反駁。

「加班事實的認定依照勞動事件法第38條，舉證責任應該是在雇主而不是在勞工，勞工只需要提供出勤記錄就可以做申請。」黃甘迪強調，院長所提到少數個案的狀況，其實是基層主管應該去監督、處理的問題，而不是因噎廢食，因為少數幾個案子就影響全面這麼多的勞工。此外，這次加班追補只針對契約人員，但公務人員在院內占了7成，相較於台大醫院過去也一併追補公務人員，北榮工會希望占多數的公務人員也應該一併來做追補。

繁瑣Excel申報程序徒增負擔 工會提三項訴求促實質協商

對於陳威明承諾會按照民法利息算給員工，黃甘迪說，利息是以先行法制追討5年加班費時本就衍生出來的，並非院長施捨，更非工會額外要求。黃甘迪強調，院方規定的5年加班費追討作業流程極度複雜，要求同仁必須自行核對出勤時間、在 Excel 檔案上做簡報，印出紙本後再由主管一層層簽核，嚴重造成同仁、基層主管及審查人員的負擔。

黃甘迪指出，院方不認為繁瑣流程是困擾，甚至企圖在跟工會協商完後，把同意追討的整數與冒出的爭議案件，分開在事後分成3次進行追補，這才是實質造成行政與基層主管負擔的元兇，與陳威明院長所言有非常大的落差。工會重申並未額外爭取什麼，只是希望遵守法律，依照員工的拆請記錄來做推認。

工會在今日陳抗現場提出3項訴求，要求北榮及高榮院方立即啟動實質協商、延長申報期限、完整清償未給付之全額加班工資；退輔會應開放同仁自主查詢5年電子簽章紀錄；衛福部及勞動部則應全面清查各醫療院所現存之龐大加班黑數，嚴格落實勞動檢查。

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