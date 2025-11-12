獨家／基隆巨石差一秒砸車！麥當勞驚險逃過後全家接手原址

資深記者鍾志鵬 / 基隆報導

基隆八斗子山崩事件後，原位於北寧路的麥當勞雖「毫髮無傷」，但驚險畫面仍讓人心有餘悸。不久後，這家經營數十年的地標店悄然搬離，轉進新鬧區新豐街開設新店。如今，原址由全家便利商店接棒營業，鳳凰颱風夜記者實際走一趟這兩個點雖，外觀平靜如常，生意都不錯。但那場巨石差一秒壓毀汽車的災難畫面，已經成為許多基隆人心中永遠的警鐘。

一秒之差！巨石差點砸車 驚險畫面仍讓人心驚

12年前，2013年8月31日那天的大雨讓八斗子山區鬆動，一波土石流先滑落，強力沖刷路面，造成一輛汽車被迫偏移車道，隨後巨石滾下、驚險掠過。整段畫面被後方行車記錄器民眾拍下，上傳至YouTube後引發熱議，《基隆八斗子土石流第一現場」成為YOTUBE熱門影片。許多基隆人重看影片仍心跳加速，直呼「真的是死裡逃生」。

廣告 廣告

基隆巨石差一秒砸車！麥當勞驚險逃過後全家接手原址。（圖／救人英雄賴鴻瑋提供）

麥當勞「毫髮無傷」仍選搬遷 新址改在新豐街

事件發生後，原址的麥當勞外觀並未受損，但不久後卻悄悄撤出。麥當勞選附近中正區新豐街249號開設《麥當勞基隆新豐店》，改以新地點重新出發。民眾A先生說：「那家北寧路的麥當勞是我從小吃到大的地方，看到山崩影片真的嚇壞。巨石滾落的那一幕我現在都不敢忘，那輛車差一秒就會出事。」

基隆巨石差一秒砸車！麥當勞驚險逃過後全家接手原址。（圖／記者鍾志鵬攝影）

全家接棒經營 地點熱鬧警示意義依舊在

如今，原址由《全家便利商店基隆富港店》接手營業。民眾Z先生表示：「這個位置其實不錯，車子來來往往，是很棒的補給站，全家接手算是讓這裡重生。」另一位民眾H小姐則提醒：「當年那場山崩影片真的太嚇人。這次鳳凰颱風又來，大家真的要注意安全，不要靠近山邊、海邊。」

基隆巨石差一秒砸車！麥當勞驚險逃過後全家接手原址。（圖／記者鍾志鵬攝影）

災難無聲無息無預警 颱風季更該記得基隆八斗子巨石驚險那一秒

那場「差一秒」的驚魂，改寫了一家地標店的命運，也警醒無數人。其實2024年6月3日，附近的潮境公園入口大白天也發生土石坍方事件。當災難來臨，只有遠離危險、保命優先，才是真正的智慧。颱風季節，再次提醒大家：安全比什麼都重要。災難沒有預告，遠離危險是最重要的第一選擇。

基隆巨石差一秒砸車！麥當勞驚險逃過後全家接手原址。圖為 2024年6月3日 北寧路附近潮境公園入口土石坍塌。（圖／資料照）

基隆巨石差一秒砸車！麥當勞驚險逃過後全家接手原址。圖為當年坍塌現場，早已恢復正常通行。（圖／記者鍾志鵬攝影）

基隆巨石差一秒砸車！麥當勞驚險逃過後全家接手原址。（圖／記者鍾志鵬攝影）

更多三立新聞網報導

獨家／粿粿婚內出軌風暴！另位前男友暖聲祝福 這一句話點醒全台

獨家／竜樹諒最新預言曝光！夢見菲律賓「這1件事」 這句話點醒全台

書摘／他X的都給我閉嘴！黃仁勳憶與張忠謀那通關鍵電話 全網笑翻

獨家／劉真忘不了辛龍與女兒、為她讀詩催淚 盼與愛女跳華爾滋成遺憾

