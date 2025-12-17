獨家／基隆毒駕男爆「社區也茫撞」鄰居怒：警到場沒轍

記者陳昭文、戴偉臣／基隆報導

楊姓毒駕累犯在15日開車肇事，釀成1死2傷慘劇，他在17日被羈押禁見，他的鄰居接受三立新聞獨家採訪，控訴他是社區毒瘤，曾在社區地下停車場吸毒，甚至還失控肇事撞爛社區牆壁，但他們多次報案，警方無法當場將他人贓俱獲，對此，基隆市警局表示，接獲男子在社區肇事當下，已經火速到場，但無奈沒有發現毒品，因此無法強制要他驗尿。

楊男毒駕釀成1死2傷慘劇。

記者（12.16）：「你沒有癲癇吧，你是在裝的嗎？」

55歲楊姓毒駕累犯15日又釀成1死2傷慘劇，17日下午遭裁定羈押禁見，當時他開著白色轎車一路失控，先撞上婦人，掃過整排車輛，奪走55歲買菜婦人的寶貴性命。

社區停車場柱子旁，留下撞擊後的碎片，鄰居控訴，楊姓男子疑似曾在地下室吸毒，還在停車場多次毒駕。

社區停車場留下撞擊後的碎片。

楊姓男子鄰居：「因為他（楊姓男子）每天開車回來，他一下到停車場就亂衝亂撞，回到社區他其實會坐在車上很久，但其實地下室都是那個毒品味道，有鄰居目睹他從車上下來，他是失禁的狀態。」

鄰居指控楊男疑似會在地下停車場吸毒。

基隆市中正區這處社區大樓，一戶要價千萬，但自從楊姓男子搬來，有住戶指控苦不堪言。

記者：「楊姓男子多次在住家的停車場吸毒，甚至毒駕肇事，但住戶們控訴，警方始終無法抓到人，讓他們每天生活在恐懼中提心吊膽。」



鄰居表示，男子沒有正當工作，房產也登記在妻子名下，未來被害婦人家屬能否獲得賠償？還是個大問號。

整排機車被撞倒。

楊姓男子鄰居：「因為希望謝國樑真的可以看到這個，我們自己走在路上，我們都很害怕，我其實下班回到社區，我不太敢在外面亂走，就是因為那些車，我不知道哪一台車是毒駕的。」

基隆第二分局回應。

對此，基隆第二分局回應，男子在社區內肇事當下已派員趕到現場，無奈沒有發現毒品跡證，因此沒法強制驗尿，至於社區管委會則低調不願回應，不到一個禮拜基隆市發生兩起毒駕車禍，奪走2條人命，居民們只盼慘痛教訓，能提醒市府上緊發條，悲劇別再重演。

