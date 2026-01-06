獨家》基隆港物流業者租場地被市府打槍 投入時間恐延長

基隆港首座海運快遞物流平台啟用。(記者盧賢秀攝)

〔記者吳昇儒、盧賢秀／基隆報導〕關務署基隆關去年6月核定基隆港、台基、聯興國際物流等3間公司設立海運快遞貨物專區，可透過X光檢驗貨物。目前除基隆港國際物流公司已經開始運作外，台基公司也將建置完成，卻傳出第3家聯興國際物流，承租東八碼頭，準備建置，卻在申請建照時，因違反依前市府定調的「東客西貨」政策，申請建照被拒，投入時間將會延滯。

基隆市政府都市發展處長謝孝昆表示，聯興國際物流公司原先是租用新市政大樓對面的東八碼頭，去年底已由地主基隆港務分公司協助申請建照。但因前市府「東客西貨」(東岸碼頭以載客為主、西岸碼頭以貨運為主)政策早已定調，因此希望聯興遷到西岸港埠用地重新規劃。

據悉，因依規定聯興於6個月內，未能完成建置，目前已經向基隆關提出展延，推測將從新覓地建置。

