獨家／基隆車站雨天樓梯濕 乘客摔倒告台鐵！獲賠22萬

一名乘客到基隆火車站搭車，指控因為下雨溼滑，台鐵卻沒有防滑和提醒措施，害他下樓梯時跌倒骨折，提告要求台鐵賠償193萬。對此，台鐵主張當時樓梯沒有積水濕滑，是乘客自己用跳的才會踩空。法官認為台鐵沒有重大過失，依鐵路法判賠22萬。

基隆車站內，男子下樓梯時滑倒受傷，腳踝骨折被緊急送醫。由於當天基隆都在下大雨，他認為旅客踩踏及衣物雨傘上的雨水，導致室內地板潮濕，台鐵卻沒有在明顯處設置警告標示有過失，提告要求國賠。

原告主張，樓梯的防滑凹槽區塊和踏面沒有明顯的顏色區別，再加上樓梯的中間已經明顯磨損，卻沒有增設任何防滑保護還有提醒措施，認為有安全上的疑慮。

台鐵則主張，樓梯並沒有積水或明顯濕滑，104年設置時也沒有違反當時的規範，而且樓梯材質具有防滑效果，其他旅客都順利通行，反而是原告以略為跳躍之姿前行，甚至一次跨越兩台階，才會踩空跌倒。

其他乘客：「還是有可能會怕滑倒，就可能再加個防滑條，就不會那麼容易滑倒。」

案發的樓梯放了幾個水桶接漏水，旁邊也有告示牌，不過防滑凹槽和踏面還是沒有顏色區別，不少乘客為了趕車，也危險跳下樓梯。

其他乘客：「如果是正常行走的，我覺得是台鐵要負責。可是如果是行人自己沒有注意到安全，可能一次跳個2、3階，那可能就是他自己的問題。」

原告求償193萬多元，法官最後依照鐵路法，判台鐵須賠償22萬多元，因為法官認為，原告跌倒和台鐵的設置維護因果關係不足，雖然台鐵有維護的責任，但在本案中沒有重大過失，不應全額賠償。

