獨家》基隆黑幫開槍內幕曝 疑死者登門嚇到槍手雙親引殺機

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆天道盟同心會成員盧奕烜因與同幫會鄭姓友人積怨已久，前日中午談判時，將他槍殺，引發熱議，基隆地院也裁定盧男羈押禁見。知情人士指出，2人積怨已久，但最後一根稻草就是鄭男曾跑到盧家嗆聲，甚至用力敲打大門、鐵捲門，讓盧男的雙親受到驚嚇，該事件發生不久後，就發生槍擊憾事。

內部人士表示，2人在生意上有些問題，有財務糾紛，是公司內大家都知道的事情。關鍵是不論如何嗆聲，都不該驚動到家中長輩；而鄭男就是前些日子跑到盧家嗆聲，還敲壞大門，更嚇到盧男的雙親，可能成為此次開槍的導火線，引起殺機。

廣告 廣告

知情人士也指出，盧男酒喝多了就容易出狀況，但聽說近年來有在父母的陪同下到醫院求診，不排除鄭男跑到家中亂，讓他情緒失控。

據悉，盧男於犯案前，就曾透過社群軟體透露出不滿被鄭男砸門，嚇到雙親的事情，更揚言反擊將會讓他終身難忘。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台南鬧區氣爆威力強大！鐵捲門炸飛釀2傷 波及10住宅

被色公公性侵還逼墮胎 媳婦含恨離世 判決還公道

漁船未開警報拖網！勾斷三芝海纜致通訊中斷 檢依電管法起訴

「便當法官」施志遠涉賣案牟利、兼職律師 法評會建請免職

