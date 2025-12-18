獨家／報復？林邊慈濟宮虎爺公遭竊 5神尊臉被刮花

屏東林邊的慈濟宮近期似乎被刻意針對，三樓神尊的面部都遭利器劃傷。（圖／東森新聞）





屏東林邊的慈濟宮近期似乎被刻意針對，狀況接二連三！月初先是發現虎爺公遭竊，警方到場後，廟方再次仔細巡查，這才看出三樓神尊的面部都遭利器劃傷，天公爐還被亂埋菜瓜布，嫌犯心思狡詐，犯案前還將監視器鏡頭往上移，廟方表示並無與人結怨，目前初估修復神尊的費用破百萬，另外三樓神殿也暫停開放，將全面重新整修。

遭破壞廟宇常務監事洪玉清：「虎爺公在這裡啦，這邊的洞很小，12/2才發現虎爺不見了。」

廟宇正殿主神神桌下方這尊虎爺公被偷走，警方獲報到場查看情況，百年歷史的虎爺公就這樣不翼而飛，想調閱監視器卻發現。

廟方人員：「這個什麼時候被移上去的，根本廟方都不知道，派出所警察去現場去看虎爺狀況的時候，叫他們再巡一下看哪裡還有問題，他們才巡到怎麼鏡頭被喬上去。」

監視器鏡頭被往上移，犯案過程全都沒拍到，廟方人員仔細巡查還有什麼遺失，這才發現神像也被破壞，五尊神像的臉部都被利器刮出很深的傷痕，到底是誰故意搞破壞，連神尊都敢動，廟方相當氣憤，還不只如此，連香爐都被偷埋物品，一塊菜瓜布和幾個塑膠袋，嫌犯的目的究竟是什麼。

遭破壞廟宇常務監事洪玉清：「歹徒應該是蓄意破壞，我們也沒有得罪人，就不知道了，我們現在擴充16支監視器，目前用500萬畫素加強監視器的部分，維修費我們目前估計修復神尊可能要花100萬以上。」

事發在屏東林邊慈濟宮，12月初廟方驚覺怪事接二連三，香爐被亂埋東西，虎爺公也被偷了，就連三樓所有神像都被刮花破壞，廟方認為是有心人士故意犯案，但嫌犯是否同一人，目前仍難以認定。

林邊分駐所長吳東儒：「本案警方已受理，並積極調閱監視器，及過濾轄區治安人口，積極偵辦中。」

監視器鏡頭被往上調，增加了警方辦案的難度，目前慈濟宮的三樓損壞情形嚴重，神尊出龕進行修復，因此也暫停開放，廟方只希望趕緊找出真兇，問清楚動機，還有得盡快追回被偷走的虎爺公。

