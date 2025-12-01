獨家／報復？車停橋下被嗆「我位置」 牽車見刮痕報警

屏東西勢火車站旁一處陸橋下空地，停車時一名阿伯跟他說這是他的位置、要有鄉公所的證才能停，結果牽車就看到愛車被刮花。（圖／東森新聞）





屏東西勢火車站旁一處陸橋下空地，有民眾上周六趕著搭火車，看有空位就停進去，牽車時發現右後車門有好幾道刮痕，疑似是用鑰匙大力刮的，車主氣炸報警，他說停車時有一名阿伯跟他說這是他的位置、要有鄉公所的證才能停，他沒想那麼多，結果牽車就看到愛車被刮花，懷疑是那名男子所為，而他po網後還有其他苦主也說停同一個位置也被刮車。

受害車主吳先生vs.員警：「本來有一個阿伯，跟我說這裡是他家的，等我回來我就做檢查，這邊就三、四條。」

警方獲報到場，吳先生說他的右後車門被刮傷，至少三條痕跡，怎麼會被刮，時間倒回上周六下午2點，吳先生說當時看到橋下有空位，停了進去。

受害車主吳先生vs.當地住戶：「怎樣。」

車剛停好，自稱是附近住戶的白髮男子走過來這樣說。

當地住戶vs.受害車主吳先生：「這不能停移去停隔壁，（沒位置啊）。」

吳先生說當時趕著去西勢火車站搭火車，沒想那麼多，結果牽車一看愛車被刮，實在好氣，因為11月28號車子剛美容過，隔天下午停在這30號就被刮，原廠烤漆的話可能要1到2萬，對方還嗆說這是他的位置，要有鄉公所的章才可以停。

受害車主吳先生：「附近的居民就講說這個位置是他的，牽車發現這邊有5條，被人家惡意用用鑰匙刮的方式，然後把我這邊全部都刮花了。」

記者重回吳先生停車的地方，屏東縣竹田鄉龍門路段陸橋下，發現有機車橫放，還有沙發椅跟紐澤西護欄，疑似占位的狀況，吳先生PO網後好幾位受害者也留言。

受害者網友：「那個位置是我第一次停，第一時間我們沒發現啦，後來就是到了其他的地方，欸我才發現，奇怪我的車怎麼有刮痕。」

其中一名林小姐說跟他停同一個位置，停了一星期，被夾了一紙條寫，「請勿停放太久，謝謝，住戶啟，牽車後才發現被刮車」，另一名女子則留言說，停一晚隔天開車，被刮成這樣真傻眼，至少3人受害，有2人已經報案。

屏潮州分局西勢派出所所長郭承泰：「初步研判為同一人所為，目前已鎖定特定對象。」

當地民眾：「都可以停車，怎麼不可以停，只是說他住在隔壁，在那邊占著這樣。」

其實橋下這空地根本不是男子說的私人地，而且台鐵的土地，疑似住戶停久了，占地為王，不讓別人停，警方鎖定是同一人所為，全力追查中，將以毀損罪偵辦。

