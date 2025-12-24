獨家／報案20次！住戶控鴨肉店「日休5小時」太吵 店家反駁

高雄一間鴨肉麵店從深夜3點開到晚間10點。（圖／東森新聞）





高雄一間鴨肉麵店從深夜3點開到晚間10點，每天營業19個小時，不過就被鄰居指控噪音擾人，半夜的剁肉聲，吵得讓人睡不著覺，甚至報警後，還被疑似老闆娘兒子的朋友嗆聲，困擾了近2年，期間曾提告傷害罪，不過檢方不起訴，鴨肉店老闆娘回應，自家店面已經開了3、40年，從沒遇過類似問題，也否認半夜吵鬧。

隔壁鴨肉店：「乒乒乓乓。」

住在鴨肉店隔壁，每天深夜都被吵到睡不著，洗碗剁肉切菜聲「逗逗逗」，住戶張先生忍無可忍，裝監視器蒐證並報警，但他指控警察離開之後，樓下竟傳來謾罵聲。

罵人男子：「XXXXX。」

張姓住戶剛搬來2年，他控訴隔壁鴨肉店，深夜經常傳出吵鬧聲，兩年來報警超過20次，去年住戶曾控告鴨肉店母子檔刑事傷害罪，但因每個人對聲音的敏感程度不同，因此裁定不起訴。

當事住戶張先生：「這1、2年來，精神壓力都很大，半夜報警，警察來規勸以後，他客人還是（老闆娘）兒子的朋友，就不高興也就會辱罵，在那邊嗆聲說，（讓）你不好過年。」

甚至記者採訪當天到住戶2F房間內，隔壁鴨肉店只要一開水龍頭，就能清楚聽到馬達聲，住戶指控噪音問題，已經嚴重影響睡眠，事發地點在高雄市三民區，鴨肉店位在轉角三角窗位置，已經在地開了3、40年，營業時間從凌晨3點到晚上10點，等於一天當中只休息5小時，扣掉備料和收攤的時間，只有2個半小時是安靜的。

當事住戶張先生：「大型湯桶砰砰，或是鍋碗瓢盆砰砰砰，都很大聲，我們幾乎只有2個半小時，可以真的好好休息。」

遭控訴鴨肉店老闆娘：「他才來租一年多而已，我在這裡開店3、40年了，從來沒人說我怎麼樣，凌晨2、3點沒有乒乒乓乓，凌晨2、3點一個年輕人，來整理攤位而已。」

鴨肉店老闆娘澄清，是不認識的客人跑到隔壁亂罵，警方則說兩年間獲報21次，半數以上是檢舉紅線違停，住戶報案噪音擾人，但並沒有嚴重到妨礙安寧，也只能勸導，非持續性的噪音，環保局也無法量測，鴨肉麵店跟隔壁住戶之間，雙方得再各退一步才能以和為貴。

