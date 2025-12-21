獨家／場勘？ 張文犯案前現北車美食街 「3天2度」吃菲力牛排

張文曾多次現身台北車站二樓美食街，分別在10號和12號還到牛排館點了單價680元的菲力牛排。（圖／東森新聞）





隨機砍人事件兇嫌張文，在犯案前到底去了哪裡做了什麼，現在他犯案前一週的部分行蹤曝光。根據知情人士透露，張文曾多次現身台北車站2樓美食街，分別在12/10和12/12還到牛排館點了單價680元的菲力牛排。雖然當下並沒有出現任何怪異舉動，不過因為距離案發地點近，因此也被懷疑該是不是在進行場勘。

超大塊牛排快跟餐盤一樣大，大口咬下鮮嫩多汁，這是台北車站2樓美食街知名牛排館，人氣超高，隨機砍人事件的兇嫌張文，犯案前一周多次來消費。

知情人士：「第一個當下也不知道是他，第二個就是滿普通的，有點拌菜，但是應該是（點）菲力。」

根據了解，凶嫌張文曾在犯案前一周，多次來到北車微風美食廣場2樓點牛排來吃，加上距離犯案地點近，也因此被質疑是否就是來現場進行場勘。

根據知情人士透露，張文曾在12/10晚間7點06分點一份要價680元的菲力牛排，一路吃到晚間8點多才離開，兩天後又在下午2點進店用餐，同樣吃了一個多小時。由於用餐地點離北車M7、M8出口步行只需4分多鐘，另外離中山捷運站步行也只要14分鐘，距離案犯地點相當近。

知情人士：「知道的人不多，昨天上班的也不是所有人都知道，就是他（張文）想要做這種事情，不可能是突然完全沒有計畫，就直接做了。」

3天之內，兇嫌張文就吃了兩次單價680元的菲力牛排，雖然當時張文並沒有出現任何異常和怪異舉動，不過事後回想，仍讓人不免好奇，頻繁的消費行為究竟只是個人口味，還是在隨機砍人事件發生前，到現場進行踩點，目前仍有待釐清。現在也只能交由檢警一步一步追查，慢慢拼湊出事件的全貌與真相。

