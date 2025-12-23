獨家／墨西哥、波蘭都動了 電電公會最優先的德州科技園區 為何原地踏步？

劉揚偉擔任電電公會理事長後，戮力將類科學園區拓展至海外，不料在美國卻遇上拿不到簽證的考驗，導致進度落後晚啟動的墨西哥、波蘭。

電電公會理事長劉揚偉高喊為會員打造「日不落」台灣科技園區版圖，墨西哥、波蘭的科技園區相繼拍板，原本最優先的美國德州卻意外卡關、遲遲無法啟動。美國德州為何被墨西哥、波蘭超車？據了解，關鍵竟是美國簽證卡關的現實難題，讓科技園區夢想在德州「只聞樓梯響」。

鴻海董事長劉揚偉5月接任電電公會理事長時表示，願意接棒最重要的原因，是當前全球經貿局勢動盪，在地供應與縮短供應鏈成為新主流，對中小企業有很大的衝擊，國際級的大企業當然要站出來，與大家一起共度難關。

也因此，他當時宣布，將攜手會員廠商在海外打造台灣科技園區的「日不落國」，美國德州會是優先考量地點，其他如墨西哥等開發中國家，也在考慮範圍之內。然而，繼電電公會在11月中旬宣布將在墨西哥Sonora州打造TEEMA科技園區後，劉揚偉上週以電電公會理事長的身份造訪波蘭時，也表示電電公會將在波蘭設立TEEMA科技園區，以協助公會的會員廠商拓展歐洲市場。

本來只是「考慮範圍內」的墨西哥、波蘭，都動起來了，原本在劉揚偉規劃中優先次序最高的電電公會德州科技園區，反而「只聞樓梯響」，究竟是什麼原因造成的？

由台灣政府主導的科學園區也好、電電公會力推的科技園區也罷，都需要有專門的園區建設團隊，要整地、鋪馬路、找電、拉電線與網路線、鋪水管，也要有專門負責管理、招商，如果是在海外的園區，甚至還得有協助就醫、銀行開戶、設立中文學校等打理生活大小事的團隊。

以新竹科學園區管理局為例，人員編制超過150人，以此推算，電電公會在海外設立的每一個科技園區，成立初期可能也得聘雇數十人、甚至近百人左右，而且在園區成立之初，聘雇當地人的比例應該無法太高。換言之，電電公會在德州的園區規劃一旦起跑，就必須拿得到足夠多的美國工作簽證，否則恐怕將重演LG、現代汽車為了在美國合資的電池廠建廠而引進數百名韓國工作人員，卻因為簽證問題，一一遭到美國ICE逮捕、上銬、監禁與遣返的狀況。

然而，即使美國政府對於台灣將科學園區的概念移植到美國，看起來似乎有點興趣，卻沒有落實到實際的執行層面，據了解，電電公會為了開設科技園區而申請的工作人員簽證，美國政府遲遲未能發下來，正是德州從電電公會的第一優先、一路後退至第三優先的主因。

對此，電電公會未正面回應，僅重申TEEMA科學園區海外佈局計畫首波將於墨西哥、波蘭、印度、美國等地建立供應鏈整合平台，鼓勵企業以大帶小、共同進入國際供應鏈體系。



