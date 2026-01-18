獨家／墾丁凱撒帶客沙灘抓蟹 民眾控破壞生態

墾丁凱撒飯店被指導覽員帶住客在小灣沙灘抓螃蟹、寄居蟹，遭質疑干擾生態。（圖／東森新聞）





墾丁五星凱撒飯店被民眾指控，看見導覽員帶著約20名住客，在小灣沙灘拿桶子抓螃蟹或寄居蟹，大人跟小孩都追著螃蟹跑，民眾認為打擾生態，導覽員則說，之後會放生，活動引發爭議，對此，飯店方面致歉並表示將進行內部檢討；墾管處則回應，將調閱相關影片，若確認違規，最高可處新台幣三千元罰鍰。而事實上，在墾丁國家公園範圍內的沙灘，不但不能抓蟹、也不能把貝殼帶回家，繼續是獨家報導。

非當事家長：「好來，把牠倒下來。」

有家長帶小朋友在墾丁沙灘上，抓了整桶的寄居蟹，當場放生這行為引發爭議，沒想到，五星級凱撒飯店也帶著住客，16號晚上在小灣沙灘上抓螃蟹。

當事人張小姐說：「看到飯店導覽員，帶了約20名住客，捕捉寄居蟹跟螃蟹，詢問導覽員，為何打擾生態，對方回說，最後會放掉。」

導覽員一邊講解，一邊就開始叫大家抓，大人小孩全都追著寄居蟹、螃蟹跑，幾乎每個人手上都有一個桶子，裡頭至少抓了五、六隻。

其實飯店推出夜訪沙蟹活動，行之有年，每人150元，要4人才能才行，不過，這個月5到18號是免費的，卻有民眾發現打擾生態。

網友說：「活動很久了，絕對不是破壞大自然活動。」

正常情況下，應該只有導覽員負責捕捉，再短暫展示給民眾觀賞。那些說「之後會放回去」的人，如果有人隨便把你抓去關上幾個小時，最後再放你回來，我不相信你還會抱持同樣的態度。

對此，飯店方面則這樣回應。

墾丁凱撒大廳經理張孟雯：「活動上其實有些不盡完善之處，那針這一次的旅客的一個意見反映，我們也有深刻的做一些檢討。」

墾管處副處長曾添丁：「本處也將檢視該活動的內容，如果有違法行為，處以新台幣3千元。」

對於被質疑發放大型桶子讓住客抓螃蟹，飯店導覽員則回應，現場使用的都是這種透明觀察桶，只是將桶子蓋住螃蟹進行觀察。

凱撒大飯店導覽員：「那觀察完畢之後，我們就會把桶子拿開，不會去碰觸到牠。」

遊客：「認識完再放回去就好了。」

遊客：「盡量不要去騷擾牠們。」

小灣沙灘，就在墾丁國家公園範圍內，包括貝殼都是不能帶走的，飯店導覽活動被質疑打擾生態，凱撒致歉表示會檢討改善。

