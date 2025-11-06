獨家》墾丁小灣沙灘「史上最大規模拆除行動」 墾管處聯合業者大清整

墾丁國家公園小灣沙灘左側礁岩區，長期遭地方業者占用堆置遊具、陽傘，搭建鐵皮棚架。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園小灣沙灘左側礁岩區，長期遭地方業者占用堆置遊具、陽傘，搭建鐵皮棚架，環境髒亂，審計部日前點名墾管處管理失當。墾管處今(6)日上午聯合當地業者，出動機具及人力，祭出「史上最大規模拆除行動」，針對違規搭建的棚架及帳篷進行拆除，現場清出大量鐵皮結構，礁岩區恢復原貌。

墾管處表示，小灣沙灘為國際遊客喜愛的景點，但左側礁岩區因業者長期占用，堆置水上活動遊具、廢棄物，影響景觀及衛生，已違反《國家公園法》。審計部要求限期改善，否則將追繳土地占用費並開罰。墾管處強調，行動由業者主動配合，動用挖土機及人力完成拆除，後續將加強巡查，杜絕違規搭建。

當地水上業者表示，過去因業務需求，暫置遊具於礁岩區，造成環境負擔，願配合墾管處整頓。未來將統一遊具收納，避免影響沙灘景觀，也希望提升整體觀光品質。

墾管處強調，拆除後將輔導業者成立管理組織，規範遊具擺放及營運行為，逐步轉型為符合國際標準的海灘環境。現場已完成初步清理，後續將要求業者保持環境清潔，確保遊客安全。

