獨家／壞身教！媽在家喝兩杯後騎車接孩子下課 自摔遭逮

新北市土城警方獲報，有媽媽騎車載小孩自摔。（圖／東森新聞）





新北市土城警方獲報，有媽媽騎車載小孩自摔，警方趕緊到場，聞到媽媽渾身酒味，原來她先在家喝啤酒，下午5點去安親班接小孩，回程時，讓小孩站在機車踏板上，這時她轉彎，前輪輾到人行道路緣，重摔倒地，母子都受傷。警方發現這位媽媽渾身酒氣，酒測值0.43，涉公共危險罪，被判有期徒刑2個月，併科罰金2萬元，等於是最壞身教。

路口騎士正準備右轉，明明就有打方向燈，但她還是拐了一下，連人帶車重摔倒地，當時機車前踏板，還載著孩子，母子都因此受傷。女子就在自摔民眾報案，警方當時拿出酒測器一量，發現這名女子是酒駕上路，原來她當時要接去安親班上課的小孩回家，但她在出門前有喝酒，才會在路口自摔。

當時媽媽騎車這麼一晃，連孩子都從車上跌倒，她趕緊把車騎到一旁，但也因為跟孩子對話的過程中，被員警發現渾身酒氣，媽媽事後坦言，她當天下午三點多，先在家喝了兩瓶啤酒之後，下午五點騎車出門，接完孩子正要回家，卻因為人行道突起，才會自摔，但她酒測值0.43。

重回事發路口，就在新北市土城金城路三段以及峰廷街口，斑馬線離騎士自摔路口還有2公尺，過去紅線內劃設停車格，不過因為消防栓內5公尺內不得停車，才會把停車格取消，儘管騎士供稱，她會自摔是因為人行道有突起物，但現場觀察直擊，並沒有人因此發生碰撞，頂多是計程車會稍微壓到人行道。

警方事後調查，女騎士並不是酒駕累犯，她當天載小孩，喝酒自摔，害得自己涉嫌公共危險罪，判處有期徒刑兩個月，等於易科罰金6萬元，另外還有併科罰金2萬元，身為媽媽卻做了最壞身教，這一摔也讓她學到教訓。

