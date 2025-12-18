獨家／夏于喬爆官司纏身6年「遭求償百萬」經紀人發聲：自有判斷

記者林汝珊／台北報導

夏于喬與知名導演林書宇結婚6年，17日曬出超音波照證實懷孕。不料今卻傳出夏于喬其實官司纏身，被一名女網友提告刑事及民事訴訟，甚至遭求償破百萬元，直到現在仍未落幕。對此，經紀人也對《三立新聞網》做出回應。

夏于喬因這PO文遭提告。（圖／翻攝自夏于喬臉書）

據《NOWnews今日新聞》報導，一名游姓女網友指控，女星夏于喬自2019年起，多次在臉書發文影射、嘲諷其感情生活。其中，夏于喬於2020年12月31日曾分享一張穿著彩色襪子坐在床上的照片，並在貼文中抒發關於失去與珍惜的心情，游姓女網友卻認為該內容別有用意。

游姓女網友表示，她曾於同年1月17日分享過去參與合唱團時使用的彌薩曲譜，該曲譜封面為光腳畫面，認為夏于喬的貼文照片與文字是在影射自己，進而指控夏于喬涉嫌妨害秘密罪。然而，夏于喬根本不認識這名游姓女網友。

對此，夏于喬經紀人回應：「謝謝你們關心！ 現在的于喬，心裡空間有限，只想用來裝滿大家給予的溫暖祝福！」表示夏于喬希望能把這份好孕（運）和喜悅分享給每一個人，「如果大家有耐心看完文章應該自己有判斷，願我們都能帶著善良與開心，擁抱每一天。」

游姓女網友2021年向新北地檢署提告妨害秘密罪，得知不起訴便聲請再議，2022年3月高檢署駁回後，她向新北地院聲請交付審判。然而，法官認為，夏于喬臉書貼文內容只是分享日常照片及抒發個人心情，文中並未直接提及與游姓女網友有關的內容，也不存在影射行，因此在2022年6月駁回游姓女網友的聲請。

