獨家／夏天倫遭砍案新進度！5嫌依殺人未遂罪移送北檢

夜店大亨夏天倫。資料照片

北市夜店大亨夏天倫本月1日晚間遭埋伏砍傷，2名嫌犯行凶後棄車逃逸，其中一名27歲嫌犯林宇鈜徒步走到派出所投案，警方經過將近6小時訊問後，將他依殺人未遂罪移送台北地檢署，傍晚林嫌被解送至北檢複訊，訊後聲押禁見獲准，後續檢警持續追查，發現2名嫌犯據點疑似位於新北市五股區，今（24日）再從該據點帶回鄭、廖、陳、陳、張姓5名嫌犯，依殺人未遂罪移送台北地檢署偵辦，釐清案情。

夏天倫1日晚間在松山區某高爾夫練習場打球，晚間6時許到民生東路3段一處停車場準備開車離去，突有兩名蒙面嫌犯持凶器突襲，其中1名黑衣人先持辣椒水往夏男臉上噴灑，夏男在抵禦過程中手臂遭到砍傷，留下15公分刀傷，當場血流如注。

警方調閱監視器展開追查，其中一名嫌犯林宇鈜犯案後於晚間7點自赴松山民有派出所投案，另一名施姓嫌犯則在犯案後隔天逃往柬埔寨，警方調查，背後疑似是具有黑幫美鷹會背景的成員，在幕後操控小弟，教訓夏天倫。

受傷的夏天倫被送往馬偕醫院治療，所幸無生命危險。警方查扣尖刀一把、鐵棍一支及辣椒水兩罐，正持續追查其他共犯。

林宇鈜到案後供稱，自己曾在夏天倫經營的夜店工作，因無故遭到資遣而挾怨報復，當晚才找朋友想給夏男一個教訓，但他對刀械來源交代不明，僅稱是和朋友借車後，車上本就有這些刀械，至於另一名友人，他只知道對方叫「阿源」。警方研判本案件幕後應有藏鏡人，警詢將近6小時後，林嫌被依殺人未遂罪送往北檢複訊，訊後北檢聲押禁見獲准。



