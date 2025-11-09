獨家／外廠電瓶出槌原廠拒修 特斯拉車主鎖車內抗議

黃先生大怒特斯拉原廠拒絕接單，把自己鎖在展示車裡面，跟業者僵持。（圖／東森新聞）





高雄一名黃先生先，把自家的特斯拉MODEL 3開去外廠換小電瓶，結果車子跳出一堆故障碼，導致行車紀錄器、USB各種智慧功能都無法使用。昨（8）日晚間他回原廠檢修，結果原廠拒絕接單，黃先生大怒，把自己鎖在展示車裡面跟業者僵持，還一度鬧到員警到場。對此消保官說，過保固的話，原廠確實可以拒絕接單。

員警vs. 特斯拉車主黃姓男子：「（他們現在就是不希望你在這邊，希望你離開），為什麼？我是有權力，我是顧客，我是顧客。」

男子到特斯拉展間，坐在展示車內逼問員警，怎麼樣就是不肯離開。特斯拉員工：「零件不是由我們技師做更換維修的，我們如何幫你消除故障碼，你看。」

員警vs. 特斯拉車主黃姓男子：「（他們有公司的規定），公司規定，我買車子的時候沒有這個規定，欸，你是特斯拉的警察是不是啦，我跟你說，你請局長，你請派出所所長出來。」

因為維修問題誰負責僵持不下，搞到其他顧客通通側目旁觀，經過一連串協調，特斯拉業者要黃先生簽切結書，並只跟他收369元的工錢，雙方各退一步，事情才落幕。

特斯拉原廠服務人員：「他會直接寄email到你之前登記的信箱，這樣子就可以了。」

高雄這名黃姓車主，先前把自家的MODEL 3牽去外面的外廠換小電瓶，外廠業者沒有完善處理，導致黃先生的車出現一堆故障碼，各種功能無法使用。昨日晚間他約原廠檢修，但原廠技師發現，黃先生不只小電瓶，連導航系統都是外接外廠，擔心後續消費糾紛，一度拒絕接單，雙方就這樣在展示區耗了2小時。

特斯拉車主黃姓男子：「我小電瓶在外面換了，所以他就不能幫我處理了，除非我要再跟他買一顆全新的電瓶，然後報價是外面的兩倍，我說這不是在敲竹槓嗎？」

黃先生不滿業者，也痛批員警當眾霸凌他，剝奪他的自由，要向督察組投訴。但畢竟營業場所是公共空間，員警只是依法行政；消保官也說車輛過保，業者確實可以拒絕接單。

高雄市消保官：「考量事後維修的糾紛的話，而沒有接受這個維修服務，基本上並沒有違規啦。」

而特斯拉的故障碼不只原廠可以處理，外面外廠也可以解決，哪裡更換哪裡送修，才比較不會有後續的消費糾紛。

