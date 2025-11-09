獨家／外廠非萬能！ 特斯拉大電池、馬達、電系絕不碰

多數特斯拉車主會到外廠換的零件，因為價差幾乎是一半，而且不用等。（圖／特斯拉提供）





很多人好奇，特斯拉是高科技產品，外廠能維修到什麼程度？其實像是小電瓶、濾網和雨刷這種不太會影響到行車安全的，是多數特斯拉車主會到外廠換的零件，因為價差幾乎是一半，而且不用等；但是大電池和馬達，還有得外接電腦判讀設備的零件，即使外廠有設備能讀取，但擔心造成系統異常，一般外廠還是建議車主回原廠。

拆卸副駕駛座前方，換掉車內濾網，這是外廠保養廠最常更換的耗材之一。外廠更換特斯拉零件前四名：車外濾網原廠更換要7000元，外廠只要一半3500元；車內濾網原廠和外廠差異不大，就跟雨刷差不多。小電瓶也是很多特斯拉車主愛到外廠換的零件，原廠8000元，外廠只要4500元，不是價差快一半，就是不需要為了小零件排原廠維修等半天。

特斯拉外廠維修廠業者陳又銘：「CP值比較高，他們也不用再去原廠長時間的預約。」

特斯拉和其他電車都是新科技，雖然部分外廠有能力外接電腦，讀取車子數據，但關係到車輛行車主機部分還有電系設備，外廠業者幾乎都不想碰。

特斯拉外廠維修廠業者陳又銘：「你牽扯到需要到用原廠的專用電腦去設定相關數據的，我都是建議車主說，可以直接回原廠。」

整台車多數都跟電腦相關，避免特斯拉原廠一看電腦，診斷出有被碰過，外廠業者避開像是壓縮機還有冷排，設定參數得要有原廠數據，業者說不用冒險更換。

整台車的核心也是比較貴的地方，主要是大電池，還有就是馬達部分，會建議在原廠換。另外馬達油它只有幾千塊，不過換馬達油會碰到馬達，專家建議，還是盡量在原廠更換，比較不會有爭議，所謂的爭議是怕原廠認定馬達也被維修過，維修去保不理。

特斯拉外廠維修廠業者陳又銘：「原廠他要跟你做一些比較，錙銖必較的話，你可能今天弄一點小東西，他都會跟你會判定說這個是人為。」

簡單來說，保固內特斯拉，車內任何的改變，原廠看後台電腦，可能會發現衍生拒保糾紛，過保固車輛動到電系和電腦，有導致系統異常的風險，所以外廠寧可少賺錢都不碰。

